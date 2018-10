von Christiane Keutner

Eine aufmerksame Zimmervermieterin, DNA-Spuren sowie weitere Zeugenaussagen hatten auf die Spur dreier Männer geführt, die verdächtigt wurden, mehrere Einbrüche in der Region begangen zu haben. Einer musste sich nun wegen des Einbruchs in den Kiosk des Naturfreibads Leustetten vor dem Überlinger Amtsgericht verantworten. In der Nacht vom 2. auf den 3. August 2015 wurden dabei rund 720 Euro Eintrittsgelder nebst Süßigkeiten und Zigaretten erbeutet. Der 40-jährige Angeklagte, der in Norddeutschland lebt, stritt alles ab. Das Gericht sprach ihn am Ende der Verhandlung frei.

Gestohlene Geldmappe mit Fingerabdrücken

Sein Mandant wisse nicht einmal, wo das Freibad liege, teilte der Anwalt des Angeklagten dem Gericht mit. Dabei sind die Fingerabdrücke des Angeklagten auf der roten Geldmappe gefunden worden, in dem die Eintrittsgelder des Naturfreibads Leustetten verwahrt worden waren. Diese Mappe hatte die Vermieterin eines Gästezimmers im Raum Markdorf gefunden, ebenso wie einige Plastikflaschen mit Fingerabdrücken von zwei weiteren Männern. Die Vermieterin hatte sich nach einem Zeitungsaufruf bei der Polizei gemeldet, als sich die Einbrüche in der Region gehäuft hatten und nach zwei Autos gesucht wurde, die an mehreren Tatorten aufgefallen sein sollen.

Angeklagter beteuert Unschuld

Tatsächlich war der Angeklagte zu diesem Zeitpunkt mit Landsleuten in verschiedenen Städten am Bodensee unterwegs und hatte dort seinen Angaben zufolge gearbeitet. Es sei möglich, dass er den Geldbeutel angefasst habe, sagte er vor Gericht. In seinem Kulturkreis sei es nicht unüblich, dass einer für die anderen Geld auslege. Er bedauere den Einbruch, aber er sei daran nicht beteiligt.

Ein vierter Mann taucht auf

Die Vermieterin, die als Zeugin vor Gericht aussagte, erinnerte sich gut an die drei Männer: „Sie waren unauffällig, bis auf das, dass sie spät weg sind und morgens plötzlich wieder da waren“, sagte sie. Deshalb sei sie zwar nicht misstrauisch, aber aufmerksam geworden. Ansonsten seien es "angenehme Gäste" gewesen. Am Abreisetag sei ihr aufgefallen, dass ein vierter Mann mit ihren Gästen zusammengesessen habe. Besuch, hätten ihr die Mieter erzählt.

720 Euro fehlen in der Freibadkasse

Die Kassiererin des Naturfreibads sagte ebenfalls aus. Sie habe die Geldmappe, die die Vermieterin im Zimmer ihrer Gäste gefunden hat, eindeutig wiedererkannt und auch das Defizit von rund 720 Euro am Ende des Monats in der Kasse des Freibads festgestellt. Die 1- und 2-Cent-Stücke im Wert von 1,76 Euro, die in dem Geldbeutel gefunden wurden, könne sie sich nicht erklären, sagte sie. Der Eintritt im Freibad koste runde Summen.

Polizei erhält viele Zeugenhinweise

Ebenfalls als Zeuge geladen war ein Kriminalhauptkommissar aus Ravensburg, der Leiter der Einsatzgruppe, die in den Einbruchsfällen ermittelt. „Das war einer von vielen Diebstählen, die sich massiv gehäuft hatten“, sagte er. Unter anderem sei in ein Wohnhaus eines Hoteliers in Uhldingen-Mühlhofen eingebrochen worden. In diesem Zusammenhang sei diversen Personen ein BMW mit französischem Kennzeichen in unmittelbarer Nähe des Tatorts aufgefallen, der mit drei Männern besetzt gewesen sein soll. Nach einem Zeugenaufruf in der Zeitung seien mehrere Hinweise von Vermietern bei der Polizei eingegangen, unter anderem aus Salem, wo die Männer versucht haben sollen, eine Tür aufzuhebeln. Die Vermieterin im Raum Markdorf hatte sich auch das Kennzeichen des Wagens ihrer Gäste notiert. Bei der Überprüfung habe sich herausgestellt, dass das Fahrzeug gestohlen war.

Weitere Freibad-Einbrüche

Der Kommissar berichtete außerdem von drei Straftaten mit Geldmappen in den Freibädern Altshausen, Herdwangen und Leustetten. Der Kioskpächterin in Leustetten seien vor dem Einbruch drei Männer aufgefallen, die im Abstand von drei bis vier Tagen mit einem schwarzen Mercedes zum Freibad gekommen seien, immer eine Speise bestellt und zu dritt gegessen hätten. Einen der Gäste habe die Pächterin auf den Fotos der Kripo wiedererkennen können.

Anwalt fordert Freispruch

Die Staatsanwaltschaft sah es in ihrem Schlussplädoyer als erwiesen an, dass der Angeklagte die Tat in Leustetten begangen und sich des Diebstahls in besonders schwerem Fall schuldig gemacht hat. Zwar sei der Mann bisher nicht straffällig geworden, doch bei den gestohlenen 720 Euro handele es sich um einen relativ hohen Betrag, der den Verein schmerzlich getroffen habe. Wegen der günstigen Sozialprognose des Angeklagten forderte er fünf Monate Freiheitsstrafe zur Bewährung. Der Verteidiger forderte Freispruch. Nur eine Person sei von der Pächterin im Naturfreibad erkannt, das Portemonnaie von vielen benutzt worden. Man könnte seinem Mandanten vielleicht Beihilfe vorhalten, doch selbst der polizeiliche Ermittler habe lediglich gefolgert, dass sein Mandant irgendeine Rolle gespielt haben muss. Sein Mandant habe erklärt, dass er mit den Personen unterwegs gewesen sei. Es sei nicht auszuschließen, dass der später aufgetauchte vierte Mann das Portemonnaie mitgebracht habe. Die Fingerabdrücke auf der Geldmappe bewiesen keine Täterschaft und reichten für eine Verurteilung nicht aus.

Staatsanwaltschaft legt Berufung ein

Dem folgte Richter Alexander von Kennel. Es gebe keine Möglichkeit, den Tatverlauf so zu rekonstruieren, dass klar werde, ob der Angeklagte vom Diebstahl gewusst oder Beihilfe geleistet habe. Fest stehe, dass der Angeklagte und seine Begleiter der Vermieterin etwas suspekt waren, weil sie abends aus dem Haus gingen, während andere sich schlafen legten. „Das reicht aber auch nicht aus, den Angeklagten der Handlung zu überführen.“ Deswegen sei er freizusprechen. Gegen das Urteil legte der Staatsanwalt später Berufung ein.

Unklarheit über den Aufenthaltsstatus des Angeklagten Diskussion um Ausweisdokumente: Vor dem Urteilsspruch musste Richter Alexander von Kennel nochmals in die Beweisaufnahme einsteigen. Hintergrund war, dass der Angeklagte verdächtigt worden war, keinen Asylstatus zu haben. Deshalb sollte er abgeschoben werden. Der Vorwurf lautete, dass er nicht derjenige sei, für den er sich ausgegeben hatte. Anhand des Ausweises stellte Richter Alexander von Kennel fest, dass das Lichtbild dem Angeklagten ähnlich sah. Ob der Ausweis jedoch echt sei, könne er nicht sagen: "Ich bin kein Ausweisexperte", so von Kennel.

Vor dem Urteilsspruch musste Richter Alexander von Kennel nochmals in die Beweisaufnahme einsteigen. Hintergrund war, dass der Angeklagte verdächtigt worden war, keinen Asylstatus zu haben. Deshalb sollte er abgeschoben werden. Der Vorwurf lautete, dass er nicht derjenige sei, für den er sich ausgegeben hatte. Anhand des Ausweises stellte Richter Alexander von Kennel fest, dass das Lichtbild dem Angeklagten ähnlich sah. Ob der Ausweis jedoch echt sei, könne er nicht sagen: "Ich bin kein Ausweisexperte", so von Kennel. Nach der Verhandlung wurde der Angeklagte von der Polizei mit auf die Wache genommen. Sein Verteidiger begleitete ihn dorthin. Kurze Zeit später war der der 40-Jährige wieder auf freiem Fuß. Offenbar sind Familien- und Vorname des Angeklagten in seinem Herkunfstland ebenso häufig wie Müller und Meier in Deutschland.

wurde der Angeklagte von der Polizei mit auf die Wache genommen. Sein Verteidiger begleitete ihn dorthin. Kurze Zeit später war der der 40-Jährige wieder auf freiem Fuß. Offenbar sind Familien- und Vorname des Angeklagten in seinem Herkunfstland ebenso häufig wie Müller und Meier in Deutschland. Der Angeklagte ist in einem südosteuropäischen Land geboren. Ende der 1990er Jahre ist er erstmals nach Deutschland eingereist, nachdem er einen Asylantrag gestellt hatte. Dieser wurde jedoch abgelehnt. Ein zweiter Asylantrag, den er einige Jahre später in Deutschland stellte, wurde wiederum abgewiesen. Anschließend lebte der Angeklagte für einige Zeit in seinem Heimatland, bis er die Aufenthaltserlaubnis für Deutschland erhielt. Sie gilt jeweils für ein Jahr befristet. Seitdem besucht er Schulkurse, um Deutsch zu lernen. Auch eine Anstellung hat er bereits gefunden. Der Angeklagte sagte vor Gericht aus, dass er gerne in Deutschland bleiben und arbeiten möchte. (keu)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein