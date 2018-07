von Silvia Raich

In 1,5 Sekunden erreichen sie mit zwanzig Metern ihre maximale Flughöhe. In sieben Minuten fliegen sie die waghalsigsten Manöver in einer reglementierten Kür. Sie rasen mit 90 Stundenkilometer durch die Lüfte und sind dennoch nicht frei. Sie sind gefesselt. Ihr Pilot am Boden hat sie an zwei dünnen Stahlseilen fest im Griff. Fesselmodellflugzeuge.

Einer dieser Fesselmodellflugzeug-Piloten ist Wolfgang Nieuwkamp aus Überlingen.

Stahlseile und Handgriff werden mit dem Flugzeug verbunden.

Wolfgang Nieuwkamp, der mit seiner Familie seit über vierzig Jahren in Deutschland lebt, entdeckte den Fesselkunstflug als Sechzehnjähriger in einer amerikanischen Modellbauzeitschrift. "Meinen ersten Bausatz habe ich mir in einem Modellbauladen in meiner Heimatstadt Eindhoven gekauft. Damals gab es solche Geschäfte noch", erzählt Wolfgang Nieuwkamp, Jahrgang 1946. Der Autodidakt brachte sich das Fliegen selbst bei – durch Üben. Eine spezielle Sportlizenz sei nur bei internationalen Wettbewerben erforderlich. Diese habe er später erworben. "Mich fasziniert am Fesselkunstflug, dass man während des Fluges durch die mechanische Verbindung unmittelbaren Kontakt mit dem Flugzeug hat", so Nieuwkamp über sein in Deutschland recht seltenes Hobby.

Video: Silvia Raich

Wolfgang Nieuwkamp erläutert den Fesselflug: "Die Verbindung zwischen Pilot und Flugzeug besteht aus einem Handgriff und zwei circa zwanzig Meter langen Stahlseilen. Diese sind an ein drehbares Segment im Flugzeug gekoppelt, das mit dem Höhenruder und den Klappen mechanisch verbunden ist. Durch die Handbewegung dreht sich das Segment und damit auch das Ruder. So werden die Figuren gemacht."

Einige Exemplare aus seiner großen Modellsammlung hat Wolfgang Nieuwkamp an die Decke in seiner Werkstatt gehängt.

Fesselmodellflieger konstruieren und bauen ihre Holzflugzeuge selbst. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Gebaut werde im Winter, geflogen im Sommer. Der Bau eines Flugmodells koste ihn zwischen 150 und 200 Euro, sagt Nieuwkamp. "Die teuersten Teile sind der Motor und die Lithium-Ionen-Akkus, beides erwerbe ich im Internet, alles andere baue ich selbst." Beim Bau eines Modells, der mehrere Monate in Anspruch nehmen kann, werde Wert auf Ästhetik gelegt. "Die Sache ist aufwändig", erklärt Wolfgang Nieuwkamp. In einem ersten Schritt erfolge die CAD-Zeichnung des Modells am Computer (CAD = Computer Aided Design) und die Beschaffung der Balsaholz-Bretter, die sehr leicht sein müssen. Anhand der CAD-Vorlage werden Flügel, Rumpf und Höhenleitwerk ausgeschnitten und zusammengeklebt. Danach werden die Teile mit Papier nach althergebrachter Methode bespannt und mit mehreren Schichten Spannlack grundiert. In einem letzten, sehr zeitintensiven Schritt, erhalte das Modell seine charakteristische Lackierung.

Video: Silvia Raich

"Ferngesteuerte Freiflugmodelle, die in vielfältigen Ausfertigungen und Preisklassen von der Industrie flugfertig, ohne Bauaufwand angeboten werden, finden natürlich deutlich mehr, auch jüngere Anhänger", betont Wolfgang Nieuwkamp. So erstaune es ihn nicht, dass "es in Deutschland geschätzt nur um die 30 Fesselkunstflieger gibt". In den USA seien es weitaus mehr, "über die ganze Welt verteilt ungefähr 1500 Piloten", sagt Nieuwkamp. Auch seien Pilotinnen in diesem neben dem Freiflug ältesten Modellsportzweig deutlich unterrepräsentiert. "Mir ist auf einem Wettbewerb einmal eine Italienerin begegnet, die landete noch vor mir auf einem der vorderen Plätze", erzählt er schmunzelnd.

Zeit im Blick: Die Kür darf sieben Minuten nicht überschreiten. Wer länger fliegt, wird im Wettbewerb disqualifiziert. Die für alle Teilnehmer verbindliche Kür umfasst: Horizontal- und Rückenflüge, Loopings (rückwärts, vorwärts, quadratisch und dreieckig), horizontale, rechteckige und stehende Achten, eine Sanduhr, eine Acht über Kopf und ein Kleeblatt.

Die Begeisterung von jungen Menschen für den Fesselkunstflug ist Wolfgang Nieuwkamp zufolge nicht einfach. Oft fehle die Möglichkeit der Vermittlung des spezifischen Know-hows beispielsweise in Vereinen oder bei der Materialbeschaffung in entsprechenden Fachgeschäften, nicht selten eine geeignete Werkstatt. Auch seien nicht überall die für das Flugtraining passenden Rasenplätze vorhanden. Wolfgang Nieuwkamp hatte Glück und wurde auf dem Deisendorfer Sportplatz fündig. Hier könne er problemlos trainieren, "aus Sicherheitsgründen aber immer mit einer Begleitperson", wie er berichtet.

Video: Silvia Raich

Für Wolfgang Nieuwkamp ist das Fliegen Passion. Zehn Jahre lang flog der diplomierte Maschinenbauingenieur mit Privatpilotenlizenz für einmotorige Sportflugzeuge "aus Spaß an der Freude" im Cockpit zu Geschäftsterminen oder Privatreisen quer durch Europa und in den USA. Heute fliegt er nur noch Fesselflugzeuge und baut aus Leidenschaft experimentelle Modelle, die er in der Klasse F2B "Kunstflug" des Internationalen Luftsportverbandes privat wie auf Wettbewerben in die Luft bringt. "Als Ingenieur reizt mich das Experimentieren in dieser Wettbewerbsklasse", so Nieuwkamp. Seine große Modellsammlung umfasst neben älteren Flugzeugen mit Verbrennungsmotor, unterschiedlichen Varianten von Elektromotor-getriebenen Entenflugzeugen (mit Höhenleitwerk vorn) auch neuere, z. B. mit variabler Steigung konzipierte Flieger. Und ein Flugzeug mit selbstentwickeltem Messsystem, mit dem Wolfgang Nieuwkamp am 4. und 5. August dieses Jahres in Bodman-Ludwigshafen bei der baden-württembergischen Landesmeisterschaft im Fesselflug-Kunstflug an den Start gehen wird.

Pilot am Boden – Maskottchen im Cockpit: Seit vielen Jahren fliegen Schlümpfe im Cockpit der Modellflugzeuge von Wolfgang Nieuwkamp als Maskottchen mit.

Landesmeisterschaften in Bodman-Ludwigshafen Die baden-württembergische Landesmeisterschaft der Klasse F2B Fesselflug-Kunstflug findet am 4. und 5. August 2018 in Bodman-Ludwigshafen statt. Der Wettbewerb wird auf dem Sportplatz des TSV-Bodman ausgetragen. Veranstaltungszeiten sind am Samstag, 04.08. von 09.00 bis 19.00 Uhr und am Sonntag, 05.08. von 09.00 bis 16.00 Uhr (jeweils mit zweistündiger Mittagspause).

