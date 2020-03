Überlingen vor 4 Stunden

„Ein bisschen Sünde schadet nicht“: Barbara Stoll präsentiert Texte und Lieder über die alte Kurstadt Überlingen

Zusammen mit Josef Weimer am Akkordeon unterhielt die Schauspielerin Barbara Stoll, gebürtige Überlingerin, die Besucher in der Stadtbücherei Überlingen: Das Duo brachte allerlei Wissenswertes und Erheiterndes rund um Bäder, Kuren und Gesundheit in Überlingen vor.