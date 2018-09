Das Regierungspräsidium lässt am Mittwoch, 26. September, die Auffahrt von der B 31 alt in Richtung Aufkirch sowie die Kontaktschleifen für den Blitzer in Aufkirch sanieren. Das teilte die Verkehrsbehörde am Montagabend mit.

Die Umleitung aus Richtung Meersburg erfolgt über die provisorische Abfahrt am Burgberg und über die B 31 neu. Auf Höhe des Blitzers erfolgt eine halbseitige Sperrung mit Ampel. Zusätzlich wird der überörtliche Verkehr aus Richtung Stockach am Knotenpunkt B 31 neu/K 7786, an der Tierheimkreuzung, über die B 31 neu geführt.

Grund für die Sanierung

Die Sanierung sei zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit notwendig, da sich Verdrückungen und Spurrillen im Fahrbahnbelag gebildet haben, wie das Regierungspräsidium (RP) mitteilt. Die Arbeiten erfolgen an einem Tag unter Vollsperrung der Auffahrt. Im weiteren Verlauf der K 7786, auf Höhe des stationären Blitzers, wird zur Verlegung neuer Kontaktschleifen für diesen Blitzer ebenfalls die Fahrbahndecke erneuert.

Lärmgeplagter Ort

Die Bewohner von Aufkirch hatten eigentlich damit gerechnet, dass mit dem ersten Teilabschnitt der neuen B 31 der überörtliche Verkehr generell nicht mehr durch ihren kleinen lärmgeplagten Ort geleitet werde. Wie das RP nach einer wiederholten Prüfung der Lage feststellte, ließen sich am Burgberg an der dortigen Baustelle die beiden Verkehrsströme aber nicht sinnvoll zusammenführen, weshalb die Aufkircher weiter um Geduld gebeten werden, bis der neue Anschluss am Burgberg im Herbst 2019 fertiggestellt ist. Wie so eine Verkehrslenkung ab sofort aussehen könnte, das lässt sich dann am Mittwoch studieren.

