Schon der Begriff elektrisiert und hat nicht erst seit Richard Wagners „Ring der Nibelungen“ ein ganz besonderen Klang. Was der mittelalterlichen Sage nach auf dem Grunde des Flusses ruht, was die Rheintöchter Floßhilde, Wellgunde und Woglinde in Wagners Oper als zauberhaftes Spielzeug behüten wie ihren Augapfel und von Alberich geraubt wird, diesem Schatz hatten schon die Kelten und die Römer nachgestellt. Goldsuche als Freizeitvergnügen floriert als Kick des Schwarzwaldtourismus.

Aufwändig Verfahren macht Gewinnung möglich

Doch seit einigen Jahren wird Rheingold in Deutschland erstmals in einem aufwändigen physikalischen und damit umweltfreundlichen Anreicherungsverfahren tatsächlich gewonnen und für die Schmuckherstellung nutzbar gemacht. Entwickelt hat es Hermann Wotruba, Verfahrenstechniker und Dozent an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen.

Seit das erste Rheingold in den Handel gekommen ist, wird es von Jutta Werling-Durejka aus Überlingen am Bodensee, vertrieben die schon seit mehreren Jahren einen Handel mit „fairen Edelsteinen“ betreibt und dabei mit dem Aachener Wissenschaftler zusammen arbeitet. Zu den wenigen ausgewählten Goldschmieden zwischen Hamburg und Zürich, die das mystische Material bereits verarbeiten, zählt neben Daniela Kuehling in Hamburg, Petra Hoch-Dosch in Dachau und Juwelier Weiland in Mainz auch die Konstanzer Goldschmiedin Freia Scheerer. In ihrem Atelier in Meersburg arbeitet sie an den Schmuckstücken und bekommt leuchtende Augen, wenn sie ihre Flamme entzündet. „Es schmilzt und fließt ganz anders“, sagt sie, während sich eine zwei Gramm schweres Kügelchen formt.

Jutta Werling-Durejka (links) handelt mit dem Rheingold. Die Konstanzer Goldschmiedin Freia Scheerer ist begeistert von der Qualität. | Bild: Hanspeter Walter

Nibelheim, nennen wir es einmal wie in der Sage, liegt heute irgendwo im Oberrheingraben, an einem abgeschnittenen Altrheinarm, aus dem inzwischen ein Baggersee geworden ist. Ebenso geheimnisumwittert wie in der mittelalterlichen Story, denn Betreiber und Eigentümer des Kieswerks wollen den Ort aus der Angst vor Vandalismus nicht preisgeben. Große Goldvorräte gibt es hier zwar nicht; sie fürchten eher, dass der Oberrhein plötzlich zu einem deutschen Klondyke stilisiert wird und eine Völkerwanderung einsetzt.

In den Sedimenten haben sich hier nach der letzten Würmeiszeit, als die Gletscher sich zurückzogen und die Eismassen abschmolzen, die winzigen Goldflitter abgelagert. Die heutigen Spurenanalysen zeigen, dass sie aus den Alpen der Nordschweiz stammen, dort ausgewaschen und über die Aare gespült wurden. Nur aufgrund des damals reißenden Stroms hatten die schweren Edelmetall-Partikeln trotz des hohen spezifischen Gewichts die Chance, den weiten Weg zurückzulegen.

Bereits in den 1980er Jahren gab es Versuche

„Wo es früher Gold gab, gibt es immer noch Gold“ zitiert Jutta Werling-Durejka ein beliebtes Wort der Prospektoren. Anfang der 80er Jahre suchte der Geowissenschaftler Jörg Negendank in dem derzeitigen Abbaufeld nach abbauwürdigen Quarzen. Schon damals waren verschiedene Schwermineralien in erhöhter Konzentration gefunden worden, darunter auch Gold. Die ersten gemeinsamen Überlegungen mit den Betreibern der Kiesgrube wurden aufgrund rechtlicher und technischer Bedenken zunächst verworfen. Die Erlaubnis zum Aufsuchen von Gold war auf Antrag vom zuständigen Oberbergamt 1987 dennoch erteilt worden. Doch es sollte noch 20 Jahre dauern, bis die Vision umgesetzt werden konnte. Zum einen war damals an eine Trennung der Goldflitter aus dem Sand ohne chemisches Laugungsverfahren nicht zu denken; weitere genehmigungsrechtliche Probleme kamen dazu. Der nächste Anlauf begann vor zehn Jahren. Bei einer weiteren Untersuchung der Quarzlagerstätten fanden die Betreiber tatsächlich Schichten mit relativ hohem Goldgehalt und beantragten die Abbaugenehmigung.

Aus zwei Quellen wurden die „Goldadern“ gespeist, die sich im Zuge von regelmäßigen Überschwemmungen vor dem Rheinausbau durch J.G. Tulla mit Ablagerung in den langsamer strömenden Bereichen bildeten. Der überwiegende Teil stammt wie schon erwähnt aus Quarzgängen der Alpen und wurde mit dem Rhein flussabwärts transportiert; ein anderer Teil ist durch chemische Reduktion unter Einwirkung von Pflanzen ausgefällt worden.

Rheingold hat hohe Qualität

Das neue Rheingold ist auch Reinstgold. Nach den Analysen von Hermann Wotruba enthält es zwischen 922 und 924 Promille Gold, der Rest ist ausschließlich Silber. Anders als bei den meisten anderen Goldsorten ist hier keinerlei Kupfer enthalten. Diese besondere Zusammensetzung verleiht dem Rheingold einen ganz intensiven Gelbton. „Durch den extrem hohen Goldanteil lässt es sich noch besser verarbeiten“, hat Goldschmiedin Scheerer schon festgestellt.

30.000 Flitter sind für ein Gramm erforderlich. Die Anreicherung erfolgt über ein physikalisches Trennverfahren, das keine umweltbelastenden Chemikalien wie den Komplexbildner Cyanid oder Quecksilber zur Amalgamierung benötigt. „Der Prozess ist absolut sauber“, ist Verfahrenstechniker Wotruba zufrieden, der mehrere Jahre an der Optimierung geforscht hat. Einige hundert Gramm kommen bisher pro Monat zusammen, doch ins Detail will der Betreiber hier nicht gehen. Die intensive wissenschaftliche Prospektion wies über Bohrungen nach, dass die Lagerstätten auch künftig kontinuierlich Gold liefern.

Nach der Konzentrierung werden die Flitter geschmolzen, in Wasser gegossen und so in Nuggets verwandelt, die sich verarbeiten lassen. Die bizarre Form größerer Teile prädestiniert sie als I-Tüpfelchen auf Ringen oder als Anhänger edler Ketten. Die aufwändige Erzeugung macht das Rheingold zwar deutlich teurer als das herkömmliche Edelmetall. Doch der Mythos eines Ringes aus Rheingold muss schließlich etwas Wert sein und die Nibelungen werden ihn sicher nicht holen. Vielleicht landet der Schmuck dereinst mal im Badischen Landesmuseum in Karslruhe, wo das mit Rheingold verzierte Toilettenservice von Stephanie de Beauharnais, badische Großherzogin und Adoptivtochter Napoleons, heute noch eine Rarität ist.

Dieser Artikel erschien im Jahr 2007 im Wirtschaftsmagazin des SÜDKURIER.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein