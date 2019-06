von Mardiros Tavit

Lange schlummerte die Galerie Fähnle in einem Dornröschenschlaf. Seit einigen Jahren zieht das Atlier in der Goldbacher Straße aber immer mehr Aufmerksamkeit auf sich – vor allem aufrund der engagierten Arbeit des eigens für die Galerie gegründeten Fördervereins. Als Auszeichnung für diese Arbeit hat der Förderverein der Galerie Fähnle nun den Kunst- und Kulturpreis des Landkreises Bodenseekreis verliehen bekommen. Landrat Lothar Wölfle wies bei der Preisvergabe ausdrücklich darauf hin, dass mit der Auszeichnung stellvertretend auch die ehrenamtlich Aktiven im Kunstbetrieb geehrt würden.

Landrat Lothar Wöfle (rechts) überreicht Ulrike Niederhofer, Vorsitzende des Fördervereins der Galerie Fähnle, den Kulturpreis des Bodenseekreises. Bild: Mardiros Tavit

Die Galerie Fähnle ist der zentrale Ort des Nachlasses des Malers Hans Fähnle. Oswald Burger, Überlinger Historiker und Kenner des Kunst- und Kulturlebens der Stadt, hielt die Laudatio auf den Förderverein. Hans Fähnle, geboren in Flein bei Heilbronn, begann seine künstlerische Ausbildung in Stuttgart, setzte sie in Berlin und Kassel fort und ließ sich nach Wanderjahren 1935 endgültig in Stuttgart nieder. Das war auch das Jahr, als seine Eltern Überlingen als ihren Altersitz auswählten. Die Besuche Fähnles am Bodensee hinterließen künstlerische Spuren. Er baute sich am Elternhaus ein Atelier, seine Werke sammelten sich dort. Nach seinem Tod 1968 baute sein Bruder Ernst eine Galerie für den Nachlass des Künstlers. 1975 stiftete er Galerie und Werke der Stadt Überlingen, mit der Maßgabe, das Schaffen seines Bruders der Öffentlichkeit zugänglich zu halten.

Die Stadt habe die Spende sehr stiefmütterlich behandelt und nur das Mindeste getan, um den Ansprachen zu genügen, so Burger. Wachgeküsst wurde das künstlerische Juwel in der herausgehobenen Lage an der Goldbacher Straße durch Denkmalpfleger Volker Caesar im Jahr 2010. Auf seine Initiative wurde ein Förderverein für die Galerie gegründet. Seitdem wird nicht nur das Werk Fähnles ausgestellt. Zu den Vereinszwecken gehören unter anderem auch wissenschaftliche Aufbereitung und die Beschaffung von Finanzmitteln durch Sponsoren und Förderer, um die Galerie intensiver bespielen zu können. Seitdem sich der Förderverein um die Galerie kümmert, wurde ihr Angebot erweitert. Vorträge begleiten die aktuellen Ausstellungen. Neben Fähnle werden weitere Künstler ins Ausstellungsprogramm aufgenommen. Es werden unterschiedliche Kunstrichtungen wie Literatur, Musik und Architektur kombiniert. So entstand ein Kleinod der Kunst im Überlinger Westen.

Das aktuelle Programm zeugt von dieser Auffächerung des künstlerischen Spektrums. Ulrike Niederhofer, promovierte Kunsthistorikerin und erste Vorsitzende des Fördervereins, wird kommenden Sonntag einen Bildvortrag über die Überlinger Mitglieder der Bodensee-Künstlervereinigung „Der Kreis“ halten. Diese hatten zwischen 1925 und 1937 länderübergreifend in den Anrainerstaaten des Bodensees zusammen Ausstellungen zusammengestellt. Auch Hans Fähnle und Architekt Heinrich Palm, deren Zusammenspiel die aktuelle Ausstellung gewidmet ist, waren Mitglieder im „Kreis“.

Landschaftsgemälde des Architekten Heinrich Palm werden derzeit in der Galerie Fähnle den Bildern Hans Fähnles gegenübergestellt. Wolfgang Braungardt (auf der Leiter) – hier beim Aufbau mit Hannes Ingerfurth und Barbara Lorenzer – hatte die Idee zur Ausstellung. | Bild: Hanspeter Walter

Weitere Vorträge, mehrheitlich mit regionalem Bezug, ergänzen das Angebot des Fördervereins. 2015 wurde das Ausstellungsgebäude, einschließlich der Kunstsammlung, in das Denkmalbuch des Landes Baden-Württemberg aufgenommen. Ein Grund warum auch Architektur-Vorträge im Programm Platz finden. Seit 2017 stellt der Preisträger von „jung+gegenständlich“, dem Förderpreis des Landkreises, im Folgejahr in der Galerie Fähnle aus. Im September und Oktober werden die Werke von Franz Braun, Preisträger von 2018, zu sehen sein.

Das Programm Sonntag, 23. Juni, 16 Uhr: Bildvortrag Ulrike Niederhofer: „Die internationale Bodensee-Künstlervereinigung ‚Der Kreis‘ von 1925 bis 1937 und ihre Überlinger Mitglieder“.

16 Uhr: Bildvortrag Ulrike Niederhofer: „Die internationale Bodensee-Künstlervereinigung ‚Der Kreis‘ von 1925 bis 1937 und ihre Überlinger Mitglieder“. Sonntag, 30. Juni, 16 Uhr: Vortrag Volker Caesar: „Das Zeichnen ist mir vergangen, da vorne die Front“. Hans Fähnle und Heinrich Palm – Skizzenbücher in Kriegszeiten.

16 Uhr: Vortrag Volker Caesar: „Das Zeichnen ist mir vergangen, da vorne die Front“. Hans Fähnle und Heinrich Palm – Skizzenbücher in Kriegszeiten. Sonntag, 14. Juli, 16 Uhr: Bildvortrag Uwe Bresan (Stellvertretender Chefredakteur der Architektur-Zeitschrift AIT): Adalbert Stifters „Rosenhaus“ – ein Leitbild der rational-reformerischen Architektur der 1920er Jahre.

16 Uhr: Bildvortrag Uwe Bresan (Stellvertretender Chefredakteur der Architektur-Zeitschrift AIT): Adalbert Stifters „Rosenhaus“ – ein Leitbild der rational-reformerischen Architektur der 1920er Jahre. Sonntag, 28. Juli, 16 Uhr: Lesung/Bildvortrag von Architekturjournalistin Katrin Voermanek (Berlin): „Die Häusergeschichten Julius Poseners“.

16 Uhr: Lesung/Bildvortrag von Architekturjournalistin Katrin Voermanek (Berlin): „Die Häusergeschichten Julius Poseners“. Sonntag, 8. September, 16 Uhr: Finissage der Ausstellung „Fähnle/Palm – Nachbarschaften“ und „Tag des offenen Denkmals“

16 Uhr: Finissage der Ausstellung „Fähnle/Palm – Nachbarschaften“ und „Tag des offenen Denkmals“ 15. September bis 20. Oktober : Franz Braun – INDI (Preisträger Förderpreis des Bodenseekreises für gegenständliche Kunst)

: Franz Braun – INDI (Preisträger Förderpreis des Bodenseekreises für gegenständliche Kunst) 9. November: Überlinger Büchernacht

Überlinger Büchernacht Frühjahr 2020: Paul Renner (Hödingen), Maler und Typograph, Erfinder der Schrifttype Futura (1925)

Paul Renner (Hödingen), Maler und Typograph, Erfinder der Schrifttype Futura (1925) Ende April bis Anfang Mai 2020: Vier Golbacher Künstler

Vier Golbacher Künstler Sommer 2020: Kombinationsausstellung Landschaft und Fotografie