Überlingen vor 32 Minuten

Ein Kreuzweg in Andelshofen: Vielleicht ein Osterspaziergang?

In Andelshofen bei Überlingen hängt in der Dorfkirche St. Verena ein wertvoller Kreuzweg. Den Ursprung der Gemälde kennt niemand so genau. Gezeigt wird der Leidensweg Jesu in eindrucksvollen Bildern.