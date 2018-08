Johnny Cash war die Ikone der US-Country-Musik. "The Cashbags", Europas erfolgreichste Johnny-Cash-Revival-Band, ließ die amerikanische Musiklegende detailgetreu und authentisch im ausverkauften Glaspavillon am Kapuziner wieder auferstehen.

Valeska Kunath alias June Carter und Robert Tyson alias Johnny Cash – hier im Duett – glichen in Stimme und Erscheinungsbild den berühmten Vorbildern. | Bild: Manuela Klaas

Als "The Tennessee Three" schlüpften Robert "Brenny" Brenner (Bass), Stephan Ckoehler (E-Gitarre) und Tobias Fuchs (Schlagzeug) in die Rolle der Begleitband, die rund 40 Jahre mit Cash aufspielte. Angelehnt an die Originalkonzerte brannten die Musiker um Sänger und Gitarrist Robert Tyson ein Feuerwerk der bekanntesten Lieder wie "Ring of Fire", "I walk the line" oder "Folsom prison blues" im typisch schnarrenden Sound, den Cash als "Boom-Chicka-Boom" zusammen mit den "Tennessee Three" entwickelt hatte, ab.

Markante Stimme wie das Original

Tyson wirkte mit seiner markanten Bassbariton-Stimme wie die Reinkarnation des legendären "Man in Black", er spielte hoch am Gitarrenhals und stand nah am Mikrofon. Zwischendurch erzählte der aus Florida stammende und heute in Dresden lebende Tyson Anekdoten aus dem Leben des 2003 verstorbenen Sängers. Cash mochte den Klang der kleinen Trommel, aber in den 1950er Jahren war es in der Countryszene nicht üblich, dass ein Schlagzeug zum Einsatz kam. Um den gewünschten Sound zu erzielen, klemmte er eine Dollarnote hinter die Saiten.

A Tribute to Johnny Cash zollte die Band "The Cashbags" bei Kunst am Kapuziner. Von links: Robert Brenny Brenner, Robert Tyson, Valeska Kunath, Tobias Fuchs, vorne: Stephan Ckoehler. | Bild: Manuela Klaas

Tyson bediente sich ebenfalls einer Ein-Dollar-Note, um den Trick zu erläutern. Die Rolle von June Carter, Cashs zweiter Ehefrau und Bühnengefährtin, verkörperte Valeska Kunath. In den Duetten "Jackson" und "If I were a carpenter" lieferte sie sich mit Tyson einen charmanten Schlagabtausch, wie man ihn von den Tourneen Cashs aus den 1960er Jahren kennt. Dass sie die Autoharp, ein der Zither ähnliches Instrument ebenso beherrscht wie ehemals die echte June, bewies sie in ihrem Solo "Wildwood Flower".

Zuschauerin Marianne Davidson, die im vergangenen November aus Alabama nach Überlingen gezogen war, konstatierte: "Ich habe Johnny Cash vor 19 Jahren in San Diego, Kalifornien, live gesehen. Die Stimme Tysons kommt der Cashs sehr nahe."

