Bereits 2017 wurde Schimpfles Stahlengel in Überlingen nicht mehr aufgestellt, weil sich, zu Schimpfles Bedauern, niemand fand, der die Kosten für Transport und Versicherung übernommen hätte. Er und Sabine Bornberg (Café im Rathaus) hoffen nun darauf, dass sich ein Sponsor des Kunstprojekts annimmt. Bis dahin bleibt der Engel in Bambergen, derzeit steht er vor der Dorflinde am Dorfgemeinschaftshaus.

Der Stahlengel entstand im Rahmen einer von Bornberg im Jahr 2007 mit dem Wirtschaftsverbund WVÜ initiierten Engels-Aktion, bei der in der ganzen Stadt Engelsfiguren aufgestellt wurden. Die Aktion endete jäh, nachdem Unbekannte einige der Engel enthaupteten. Vereinzelt sind sie noch in den Depots der Akteure vorhanden und werden nun zum Advent wieder aufgestellt. Auch Bornberg kündigte ihre Teilnahme an und hofft auf Nachahmer.

Schimpfle, der seine Wohnort Bambergen quasi zu einem großen Kunstpfad machte und zum Dorfjubiläum in diesem Jahr die drei Brunnen im Dorf künstlerisch gestaltete, reagiert sauer darauf, dass sich von städtischer Seite in den vergangenen zehn Jahren nie jemand eingeschaltet habe. Schimpfle: "Von der Stadt kam noch nie etwas, nicht einmal ein Danke oder Anerkennung, nichts. Und das, obwohl der Engel direkt vor ihrer Haustüre stand."