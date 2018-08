von Andreas Strobel

Einen Abend voller bekannter Melodien erlebten die Gäste im nahezu ausverkauften Kursaal am See. Giora Feidman, weltbekannter Klarinettist der jüdischen Volksmusik Klezmer, gastierte wieder einmal in Überlingen. Mitgebracht hatte er das Rastrelli Quartett – vier Cellisten aus Russland und Weißrussland. Gemeinsam haben sie ein Album aufgenommen, auf dem sie viele Hits der Beatles neu interpretieren – und sind damit jetzt auf Deutschland-Tour.

Man kann sich als Zuhörer fragen, wieso ausgerechnet der klassische und Klezmer-Musiker Feidman ein Album mit den größten Stücken der britischen Band aufnimmt. Die Antwort verrät Feidman, der sich über die Jahrzehnte einen Ruf als internationaler Brückenbauer erarbeitet hat, direkt zu Beginn selbst: "Die Beatles brachten Einigkeit auf unseren Planeten." Und er hat Recht: Millionen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen singen bis heute die Lieder der Beatles.

An diesem Abend aber ist das Singen hauptsächlich Feidmans Klarinette überlassen, der er virtuos einfühlsame bis kreischende Klänge entlockt. Der Einfluss des Klezmers ist dabei stets hörbar und gibt den Stücken eine sehr persönliche Note. Das Zusammenspiel der vier Cellisten und Feidman ist harmonisch, in Sekunden wechselt die Gruppe von minimalistischen in ekstatische Klänge.

Die Stücke klingen, als seien sie genau für diese Besetzung komponiert worden, was nicht zuletzt an den Arrangements der erfahrenen Musiker liegt. Dem Publikum macht der Abend sichtlich Spaß. Feidman schafft es, seine Freude am Spiel authentisch in den Saal zu transportieren.

Zwischen Klassikern wie "Yesterday", "A Hard Days Night" oder "Let It Be", die teilweise pausenlos ineinander verschmelzen, gibt es auch eine Hommage an die Briten: "Thank You To The Beatles", komponiert von Cellist Mikhail Degtjareff.

Und während "Norwegian Woods" erklingt, betreten zwei weitere Personen die Bühne: André Tsirlin, dessen Sopransaxofon das Klangbild der Melodieinstrumente erweitert, und Harfenistin Hirla Ofek, die Feidman später voller Stolz vorstellt: "Diese junge Dame ist meine Enkelin."

Als Zugabe, die vom mittlerweile stehenden Publikum gefordert wird, erklingt dann "Hey Jude" – und diesmal darf der ganze Saal mitsingen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein