Am 75. Jahrestag der Bombardierung Dresdens legte das Kulturamt Bodenseekreis ein Buch über die acht NS-Kreisleiter von Überlingen vor, die „kleinen Hitler“, wie solche Funktionäre oft genannt wurden. Tags darauf starten in sechs Bundesländern Razzien gegen „mutmaßliche Rechtsterroristen“ – und eine knappe Woche später wird ein Rechtsradikaler in Hanau zehn Menschen ermorden.

Wegen der Nazi-Vergangenheit müssten die heutigen Deutschen kein schlechtes Gewissen haben, aber sie seien dafür verantwortlich, „dass es sich nicht wiederholt.“ Diese oft beschworene Formel verwendet auch Landrat Lothar Wölfle jetzt in seiner Begrüßung zur offiziellen Buchvorstellung.

Die Geschichte der NS-Zeit habe sich tief ins Gedächtnis eingegraben, sagt Wölfle, um gleich zu zweifeln: „Aber ist dieses Gedächtnis tatsächlich noch so tief?“ Die Zeitzeugen würden immer weniger, was die Vermittlung an nachfolgende Generationen erschwere. Umso wichtiger sei die Erforschung der NS-Geschichte gerade auch in den Kommunen. Denn: „Die Gräueltaten haben vor Ort angefangen.“

Meilenstein für lokale Geschichte

Das neue Buch „Stützpfeiler der Gewaltherrschaft in der Provinz – Die acht NS-Kreisleiter von Überlingen 1930 – 1945“ von Walter Hutter sei „ein Meilenstein für die Überlinger Geschichte“ zitiert später Kreiskulturamtsleiter Stefan Feucht Überlingens Stadtarchivar Walter Liehner. Die Buchvorstellung in Noltes Culture Lounge, die Flügelhornist Michael T. Otto und Kontrabassist Heiner Merk adäquat musikalisch begleiten, stößt auf großes Interesse. Die Sitzplätze reichen nicht aus. Junge Leute, deren Großeltern die NS-Zeit schon nicht mehr erlebt haben, sind allerdings so gut wie nicht vertreten.

Die Kreisleiter waren Verbindungsglieder zwischen den NS-Ortsgruppen und dem Gauleiter, erklärt Hutter im Gespräch mit Feucht. In Baden war das von 1925 bis 1945 der berüchtigte Robert Wagner. Dieser wollte die Kreisleiter nicht zu lange an einem Ort belassen, damit sie nicht zu mächtig wurden. Denn sie hatten großen Einfluss.

Zustimmung des Kreisleiters notwendig

Die Kreisleitung war „eine dem Landrat nebengeordnete Überwachungs- und Kontrollinstanz der staatlichen Behörden auf Kreis- und kommunaler Ebene“, hält Hutter fest. Ohne Zustimmung des Kreisleiters „konnte kein Bürgermeister, kein Gemeinderat, kein Gemeindebeamter und kein Feuerwehrkommandant eingesetzt werden.“ Selbst private Arbeitgeber machten ihre Stellenbesetzungen von den Gutachten der Kreisleitung abhängig. Und: Der Kreisleiter konnte in Fällen, die den Interessen der NSDAP zuwiderliefen, die Gestapo einschalten.

Der Überlinger NSDAP-Kreisleiter Alfons Hafen (links) und Bürgermeister der Stadt, Dr. Albert Spreng (rechts), beim Besuch des berüchtigten Gauleiters von Baden, Robert Wagner (Mitte), am 20. Juli 1935 auf dem Haldenhof. Das Foto findet sich ebenfalls im Buch. | Bild: Archiv Lauterwasser

Ein bestimmter Typus lasse sich unter den Überlinger Kreisleitern nicht ausmachen, so Hutter. Es gab „alte Kämpfer“, wie den als „guter Kamerad“ durchaus weithin beliebten Gustav Robert Oexle. Er zählte zu den Pionieren der Nazi-Bewegung im Bezirk Überlingen, war von 1930 bis 1934 erster – und am längsten amtierender – Kreisleiter und stieg und später in höchste Parteifunktionen auf. Die Amerikaner führten ihn 1945 auf einer Liste mit „Key Nazis“, Nazis in Schlüsselpositionen.

Des Weiteren gab es etwa auch den jungen Aktivisten und Agitator Alfons Hafen, gelernter Kaufmann aus Überlingen, oder Ernst Bäckert, „ein allseits gefürchteter Mann“, der seinen Gegnern gerne mit Gestapo und KZ drohte.

Oexle und Bäckert, aus deren Lebensbeschreibungen die Schauspielerin Johanna Wolf Passagen vorlas, sind die wohl markantesten Typen, die noch dazu ein bizarres Schicksal verknüpft: Kreisleiter Bäckert verursachte 1944 betrunken einen Autounfall, bei dem die Kreisfrauenschaftsleiterin Margarete Lang, die bei ihm mitfuhr, ums Leben kam. Lang war die Pflegeschwester und allerengste Vertraute Oexles und wie dieser fanatische Hitler-Gläubige. Gauleiter Wagner wollte die Angelegenheit unter den Teppich kehren und Bäckert nicht ablösen. Erst auf Druck Heinrich Himmlers und der Parteikanzlei Martin Bormanns, für die Oexle als „Sonderbeauftragter“ arbeitete, gab Wagner nach. Bäckert schied am 31. Januar 1945 aus dem Amt.

Oexle nahm sich am Tag, als die Franzosen in Überlingen einmarschierten, am 25. April 1945, am Grab Margarete Langs das Leben. Doch damit nicht genug: Oexle wurde posthum entnazifiziert, denn sonst wäre sein Vermögen nicht seinen Erben sondern dem Staat zugefallen. Oexle wurde 1949 als „Minderbelasteter“ eingestuft.

Buchautor Walter Hutter (links) spricht mit Kreiskulturamtsleiter Stefan Feucht über seine Recherchen. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Auch die anderen Kreisleiter kamen, nachdem die meisten nach Kriegsende einige Jahre in einem Lager bei Freiburg interniert worden waren, glimpflich und teils sogar ohne Strafe davon. Es habe aber in der neuen Bundesrepublik keiner von ihnen wieder in eine höhere Position geschafft, verneinte Hutter eine Zuhörerfrage. Wie stand‘s um die Entnazifizierung der Landräte, fragte Gunter Schöbel, Chef des Unteruhldinger Pfahlbaumuseums und Lokalhistoriker. „Es ist ihnen allen nicht viel passiert“, so Hutter. Und: „Die meisten Landräte haben sich dem System angepasst.“