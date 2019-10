Beifall brandet in der Aula der Waldorfschule Überlingen auf, als Dr. Tankred Stöbe die Bühne betritt. „Im Sport würde man vom Heimspiel sprechen“, sagt der 50-jährige Internist und Rettungsmediziner aus Berlin. Heute ist er Mitglied im Internationalen Vorstand von Ärzte ohne Grenzen und war Vorsitzender der deutschen Sektion von 2007 bis 2015. Seine Schulausbildung hat er aber in Überlingen absolviert, hier an der Waldorfschule, die er von der vierten Klasse bis zum Abitur besuchte. Und so wird er schon vor dem offiziellen Beginn seines Vortrages von ehemaligen Lehrern, von Klassenkameraden und Mitschülern umarmt oder herzlich willkommen geheißen.

Höchsten Auszeichnung der Bundesärztekammer

Der Arzt, den die Bundesärztekammer 2016 mit ihrer höchsten Auszeichnung, der Paracelsus-Medaille, „für seine ärztliche Haltung und seine unerschütterliche Einsatzbereitschaft“ ehrte, kommt schnell zur Sache. Sein Vortrag beginnt mit Zahlen zur Migration, also zu Wanderbewegungen der Bevölkerung weltweit und der großen Zahl von Flüchtlingen oder Vertriebenen unter ihnen. Eigentlich eher ein Thema für Sozialwissenschaftler oder Soziologen, doch für Stöbe als Mitglied von Ärzte ohne Grenzen ein sehr naheliegender Einstieg: Viele seiner Einsätze führten ihn in den zurückliegenden Jahren in Krisengebiete der Welt. Krisen mit unterschiedlichen Ursachen.

Eigeltingen Ein Arzt ohne Grenzen berichtet aus seinem Alltag: Die hässliche Seite von Krieg und Krankheit Das könnte Sie auch interessieren

Ob es nun Kriege oder Naturkatastrophen waren, sie hatten immer eines zur Folge: Menschen mussten fliehen, mussten ihre Heimat verlassen und waren oft schutzlos der Natur und Krankheiten ausgesetzt. „Wir werden immer wieder gefragt, was wir denn für Lösungsansätze zur Bereinigung von Krisen haben“, sagt er. „Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Wir leisten medizinische Hilfe für Menschen in Not und wollen ihr Leid lindern – ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft, politischen und religiösen Überzeugungen sowie ihres Geschlechts. Die Hilfe orientiert sich allein an den Bedürfnissen der Notleidenden“, zitiert er den Leitgedanken von Ärzte ohne Grenzen.

Mit dem Rettungsschiff auf dem Mittelmeer unterwegs

Dann berichtet der Arzt von Einsätzen im Jemen oder im Südsudan, davon, wie er mit dem Rettungsschiff von Ärzte ohne Grenzen auf dem Mittelmeer unterwegs war, um Flüchtende zu retten. Gerade ist er aus Venezuela zurückgekehrt. Hier sind es Korruption und Misswirtschaft, die Menschen in den Ruin treiben und ohne jegliche medizinische Versorgung lassen.

Viele Frage schließen sich noch an. Stöbe beantwortet sie geduldig und ausführlich. Menschen zum Mitmachen oder für die finanzielle Unterstützung der Arbeit seiner Organisation zu gewinnen, ist ihm eine Herzensangelegenheit. Das wird an diesem Abend deutlich.

Tankred Stöbe gehört bis heute dem Internationalen Vorstand von Ärzte ohne Grenze an und leitet acht Jahre lang bis 2015 die deutsche Sektion der Hilfsorganisation. | Bild: Barbara Sigge

„Sie alle lieben ihre Heimat und bleiben dort, solange es irgendwie geht“