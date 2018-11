Ein Apfel, der in die Handfläche passt, wiegt rund 100 Gramm. Genau für diese Menge zahlt die Europäischen Union (EU) in das Schulfruchtprogramm ein. Das heißt: Ein Kind bekommt pro Woche exakt 100 Gramm Obst gefördert. Vor zwei Schuljahren waren es noch 200 Gramm. Die Kürzung sorgt für Kopfschütteln, obwohl die Kindergärten und Schulen in Überlingen wenig davon merken. Das liegt an den beiden Obsthöfen, die die gesunde Zwischenmahlzeit liefern. Der Höfe von Hubert Büchele und Joachim Knoll stocken die Menge seit zwei Jahren immer mehr aus eigener Tasche auf. Ein handgroßer Apfel in der Woche ist für ein Kind zu wenig, finden sie.

200 Kilogramm für zehn Einrichtungen

Stefanie Müller vom Obsthof Büchele kämpft dabei an vorderster Front. Während der Schulzeit fährt sie jeden Montag um 8 Uhr mit dem Sprinter durch ganz Überlingen. Sie liefert die vollen Apfelkisten an, nimmt die leeren wieder mit. 200 Kilogramm sind es in jeder Woche. Sie sieht die Kinder auf dem Pausenhof und sagt: "Ich will nicht, dass das süße Stückchen vom Bäcker zur Hauptnahrungsquelle wird." Der Satz zeigt: Für sie spielt der wirtschaftlicher Aspekt weniger eine Rolle, als das Wohl der Kinder. "Es geht um das Essverhalten. Wir wollen vermitteln, dass der Apfel etwas Besonderes ist. Dass gesunde Ernährung für die Kinder selbstverständlich wird."

Den Grund in der abnehmenden Fördermenge sieht sie zum einen darin, dass immer mehr Schulen die Schulfrüchte über das Programm anfordern. Mehr Schulen bedeuten weniger Geld für den Einzelnen. Zum anderen gibt es eine "Konkurrenzangebot" für die Apfellieferung, das ebenfalls EU-Gelder erhält. Ein Schulmilchprogramm. "Das kommt bei den Kindern aber nicht so wirklich gut an", meint Stefanie Müller.

Viel Zuspruch durch Lehrer und Erzieher

Bei der Fahrt zum Kinderhaus St. Angelus erzählt sie: "Die Eltern sind happy, wenn es Äpfel im Kindergarten oder Schule gibt. Und die Kinder nehmen das Angebot voll an." Erzieherin Ulla Friesenhagen bestätigt die Aussage. Sie erzählt, dass viele Eltern Obst und Gemüse für die Kinder mitgeben. "Falls sie es vergessen, gibt es Apfelschnitze. Das ist besser, als wenn die Kinder einen süßen Pudding bekommen." Stefanie Müller nickt und antwortet: "Und ich kämpfe dafür, dass es irgendwie bezahlt wird. Dafür muss ich ganz schön hinterherrennen." Daraufhin wird sie von der Erzieherin umarmt.

Mit dem Hinterherrennen meint Müller ihre Anfrage an Fördervereine, Sozialfonds und private Spender. In diesem Jahr ist die Differenz zwischen Fördergeldern und dem unentgeltlichen Zuschuss durch die Obstbauern zu groß. Es braucht Spender, damit die Kinder immer noch auf ein gesundes Maß an Obst kommen.

"Wir können die zweite Portion an Äpfel nicht mehr stemmen"

Obstbauer Joachim Knoll erklärt die Entwicklung: "Am Anfang waren noch die Stadtwerke als Sponsor dabei, die dann abgesprungen sind. Seitdem ist unser Beitrag für das Schulfruchtprogramm höher geworden. Wir können die zweite Portion an Äpfeln nicht mehr stemmen. Das macht für uns in dieser Form wenig Sinn, und für die Kinder auch nicht." Dabei ist die Nachfrage da: Weiterführenden Schulen wie das Gymnasium in Überlingen oder die Justus-Liebig-Schule sind eigentlich vom Programm ausgenommen. Sie wollen frisches Obst für ihre Schule und finanzieren die Apfelkisten ohne EU-Zuschüsse.

Bei ihrer letzte Station am Tag – nach anderthalb Stunden – trifft Stefanie Müller in der Kaspar-Hauser-Schule ein. Ruth Weiger-Happle bereitet mit Schülerin Jennifer Giardiello im Schulcafe Brötchen für die Auslage vor.

Sie erklärt: "Wir wollen, dass alle Kinder einen Apfel bekommen." Bisher seien das nur die Schüler der Klassen eins bis vier, die am Schulfruchtprogramm teilhaben. Im nächsten Jahr sollen alle Schüler im Café an die kostenlosen Äpfeln kommen. Der Förderverein bezahlt für die zusätzlichen Kilos an Obst. Den Höfe von Büchele und Knoll ist damit geholfen. Und sie sehen: Der Bedarf nach gesunder Ernährung ist da. Jetzt muss er sich noch lohnen.

Die Einrichtungen Der Obsthof Büchele liefert in der Woche insgesamt 200 Kilogramm Äpfel an die Burgbergschule und das Kinderhaus Burgberg, den Bonhoeffer Kindergarten, das Gymnasium Überlingen, die Franz-Sales-Wocheler-Schule, den Kindergarten St. Angelus, die Wiestorschule, das Montessori Kinderhaus, die Kaspar-Hauser-Schule und den Kindergarten Nesselwangen. Der Obsthof Knoll fährt pro Woche sieben Einrichtungen mit insgesamt 70 Kilogramm an: Die Grundschule und den Kindergarten in Lippertsreute, den Kindergarten St. Suso, das Rosa-Wieland-Kinderhaus, die Grundschule in Nußdorf und die Justus-von-Liebig-Schule.

