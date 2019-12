„Buon Natale“ – Frohe Weihnachten rufen die Tarantinos an Heiligabend zum letzten Mal ihren Kunden und Freunden im Kiosk an der Post zu. Denn eine Ära geht zu Ende: Nach 45 Jahren ununterbrochener Tätigkeit, die 1974 mit Gerardo und Donata Tarantino im Kiosk auf dem heutigen Chantilly-Platz begann, ist Schluss.

Allerdings ein Schluss in Raten, betreibt die Familie Tarantino auch weiterhin den „Sommerkiosk„ am Überlinger Minigolfplatz. Und: Nach einem Pächterwechsel und einer kurzen Pause zum Renovieren wird der Geschäftsbetrieb im Kiosk an der Post voraussichtlich ab Ende Januar 2020 wieder aufgenommen. „Es kommt eine hübsche junge Frau, und es bleibt alles wie gehabt, aber sie hat auch neue Ideen“, sagt Cataldo „Aldo“ Tarantino.

Überlingen verliert einen Treffpunkt

Dem widerspricht bei einem Besuch im Kiosk vehement der Überlinger Rechtsanwalt Thomas Blaser: „Natürlich wünsche ich der Neuen alles Gute, aber für mich bleibt nichts wie gehabt. Ich verliere mein zweites Büro und Überlingen verliert seinen Speakers‘ Corner (Ecke der Redner). Ich bin im Schockzustand. Ich wollte ein Gedicht texten, aber noch fehlen mir die Worte.“

So kannte man die Gesprächsrunden zum Überlinger Stadtgeschehen im Kiosk an der Post. Gastgeber „Aldo“ Tarantino und sein Stammpublikum: Der Überlinger Rechtsanwalt Thomas Blaser, Arthur Pilz aus der Krummerbergstraße und Peter Hiller, ehemaliger Gymnasiallehrer (von links). | Bild: Stef Manzini

Blaser bringt auf den Punkt, was viele denken: Überlingen verliert eine Institution. Längst ging es im Kiosk der Tarantinos nicht nur um Tabakwaren, Lottoscheine oder Zeitungen. „Hier wurde geratscht und beratschlagt, nichts verließ diesen Raum. Hier konnte man Dampf ablassen und bei einem Espresso neue Kraft schöpfen. Ja, so wichtig war das hier für uns alle“, erklärt Blaser, der wie viele Überlinger zu den täglichen Kunden im Kiosk zählt.

„Aldo“ Tarantino und seine Frau Anna wurden bei ihrer Arbeit im Kiosk bis zuletzt tatkräftig unterstützt von der „Nonna“, Donata Tarantino, und bis vor vier Jahren auch von ihrem Ehemann Gerardo. Ein „Überlinger Original“, unvergessen, unvergleichbar, immer gut gelaunt und ein Liedchen vor sich hinpfeifend, ein italienisches natürlich.

An der Rückfront der Tankstelle auf dem heutigen Chantilly-Platz befand sich der Kiosk, den die Familie Tarantino von 1974 bis 1989 gepachtet hatte, bevor in der ehemaligen Vesperstube der Stadtwerke der neue Kiosk entstand. | Bild: Privat

Schon für die auf ihren Bus wartenden Schulkinder der späten 1970er Jahre hatten die Eheleute Tarantino in ihrem Kiosk an der Post neben der Zuckerstange und der „Bravo“ stets ein offenes Ohr für jeglichen Kummer.

Ärger mit dem Lehrer, ein grantiger Busfahrer, Schimpfe zuhause? Donata und Gerardo Tarantino hörten zu, trockneten Tränen, wussten Rat. Die Tradition setzte sich fort, als 1989 nach dem Abriss des alten Kiosks auf dem Chantilly-Platz in der ehemaligen Vesperstube der Stadtwerke ein neuer Kiosk entstand.

Wiederum bildete sich schnell ein Zentrum der Kommunikation, mit Wohlfühlcharakter an einfachen Kunststofftischen.

So sah es 1989 auf dem jetzigen Chantilly-Platz aus. Zu sehen ist kurz vor deren Abriss noch die ehemalige Tankstelle, an deren Rückfront sich der Kiosk der Pächter-Familie Tarantino befand. | Bild: privat

Aus Canosa di Puglia in Apulien stammt die Familie Tarantino, von wo sich Gerardo Tarantino 1960 auf den Weg ins 1200 Kilometer entfernte Überlingen machte. „Mein Gott, wo bist du gelandet, wann geht die nächste Eisenbahn heim nach Italien?“, hatte sich der Maurer bei seiner Ankunft in Überlingen gefragt. Den nächsten Zug bestieg er jedoch nicht, Ehefrau und Kinder kamen nach. Nächstes Jahr ist die Familie seit 60 Jahren hier.

Gerardo Tarantino war 1960 einer der ersten italienischen Gastarbeiter in Überlingen. Der Maurer arbeitete bei der Baufirma Stephan. Auf diese folgten eine eigene Pizzeria und ein Lebensmittelgeschäft. 1974 übernahm er den Kiosk am Mantelhafen und 1982 kam der Minigolfplatz hinzu. Donata und Gerardo Tarantino waren 66 Jahre verheiratet, bekamen drei Söhne.

Eine zweite Heimat sei Überlingen nicht, denn es gebe nur eine Heimat, erklärt die „Nonna“. Donata Tarantino legt aber Wert auf die Feststellung, dass sie sich in Überlingen wohlfühlen. „Das kann jeder sofort spüren“, sagt sie lächelnd. „Ich bin schon sehr wehmütig, 45 Jahre im Kiosk und jetzt ist Schluss, das tut eben weh“, erklärt sie mit einer Träne im Auge. „Aldo“ Tarantino wird im kommenden Jahr 68, obwohl ihm das kaum einer glaubt. So ist es nicht verwunderlich, dass er meist Erstaunen erntet, wenn er für seinen fälligen Ruhestand plädiert.

Kontakt mit Menschen wird fehlen

„Jeden Tag geöffnet, von halb acht Uhr morgens bis sieben Uhr abends und bis vor Kurzem auch am Sonntag, das kostet auch Kraft. Zum Glück hatte ich immer die Hilfe meiner Familie, ohne die wäre das gar nicht zu schaffen gewesen“, erklärt er und spricht wie seine Mutter von einer gewissen Wehmut, die ihn beschleiche. „Der ständige Kontakt zu den Menschen wird mir fehlen, aber ich hoffe, der ein oder andere kommt zum Schwatz und Kaffee auch zum Kiosk am Minigolfplatz.“ Dieser Kiosk ist nach Wetterlage von März/April bis in den Oktober geöffnet. „Arrivederci“ heißt es an Heiligabend im Kiosk an der Post, in der Hoffnung auf ein Wiedersehen im Frühling am Minigolfplatz.