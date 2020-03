von Lothar Fritz

Mit Professionalität und seinem ansteckenden Lachen konnte Hansy Vogt das Publikum von der ersten Minute an für sich gewinnen. Den Auftakt auf der Bühne machte der große blonde Schwarzwälder Oliver Thomas, der mit dem Titel „Mädchen sind was Wunderbares“ die Herzen der Frauen höher schlagen ließ.

Sänger Oliver Thomas animiert zum Mitklatschen

Seiner Aufforderung, ihn mit rhythmischem Klatschen zu begleiten, kamen die Zuhörer sichtlich gerne nach. Mit dem Lied „Wenn ich so auf mein Leben schaue“ schlug er auch nachdenklichere Töne an. Passend zum jeweiligen Thema wechselte die Bühnenbeleuchtung. Auch Hansy Vogt zeigte sich immer wieder in neuen Outfits, wenn er als Moderator oder als Sänger auf der Bühne stand.

Duett mit Mara Kayser als einer der Höhepunkte des Abends

Mara Kayser erschien auf der Bühne im weißroten Hosenanzug und sang mit ausdrucksstarker Stimme „Immer wenn Du denkst es geht nicht mehr, gibt es ein kleines Wunder“. Zum Rosen-Motto passte auch das melancholische Lied „Ich streue Rosen auf den Weg, wenn meine große Liebe geht“. Zusammen mit Oliver Thomas im Duett waren sie einer der Höhepunkte.

Zuhörer singen bekannte Titel mit

Hansy Vogt und seine Feldberger aus dem Hochschwarzwald sind eine eingeschworene Gute-Laune-Band, die ihre Heimat als offizielle Musikbotschafter präsentieren. Das eingängige Lied „Liebe kleine Schwarzwald-Marie“ konnten viele Zuhörer mitsingen.

Überlingen Diese Veranstaltungen stehen 2020 in Überlingen abseits der Landesgartenschau und des Stadtjubiläums an Das könnte Sie auch interessieren

Ohrwürmer wie „Marmor, Stein und Eisen bricht“ oder „Über sieben Brücken musst Du gehen“

Der zweite Teil des Konzerts brachte viel Bewegung für das Publikum: Klatschen, Aufstehen, Mitsingen war angesagt bei den Ohrwürmern „Marmor, Stein und Eisen bricht“, „Weine nicht wenn der Regen fällt“ und „Sag Dankeschön mit roten Rosen“. Auch die älteren Besucher sangen begeistert die bekannten Lieder mit, darunter auch „Über sieben Brücken musst Du gehen“, zu denen auf der Bühnenleinwand entsprechende Projektionen gezeigt wurden.