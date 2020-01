Das Fenster eines Schuhgeschäftes in der Pfarrhofstraße in Überlingen ist laut Polizeibericht zwischen Samstag und Montag beschädigt worden. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Es ist der dritte Glasschaden, der der Polizei vom vergangenen Wochenende gemeldet wurde. Am Samstag war an der Realschule eine Scheibe eingeschlagen worden. In der Nacht zum Sonntag wurde die Scheibe eines Lebensmitttelgeschäftes beschädigt. Die Polizei sucht Hinweise: Telefon 0 75 51/80 40.