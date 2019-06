Der Überlinger Teilort Bonndorf steht vom heutigen Samstag an für drei Tage Kopf: Der Musikverein feiert mit einem Jubiläumskonzert, einem großen Festumzug und Gesamtchor sowie einem Feierabendhock sein 90-jähriges Bestehen. Zahlreiche Musikantinnen und Musikanten wollen ihren Bonndorfer Kollegen zum Geburtstag gratulieren. Das Motto des Wochenendes heißt: „Schöne Stunden mit Musik“.

Der Musikverein unter Leitung von Andreas Keller beim Serenadenkonzert in Überlingen. | Bild: Kleinstück, Holger

Gegründet worden ist der Verein im Jahr 1929 von acht Männern. Als Ausbilder und erster Dirigent der Musikkapelle konnte Musikmeister Seebacher aus Stockach gewonnen werden. Die gesamte Ausbildung musste seinerzeit jeder Musiker aus der eigenen Tasche bezahlen. Den ersten öffentlichen Auftritt hatte die Kapelle am Gemeindegedenktag 1930 für die gefallenen Soldaten von Bonndorf. Größere Vereinsveranstaltungen waren in der Nachkriegszeit bis in die 1960er-Jahre die Theateraufführungen mit Konzert zur Weihnachtszeit im großen Adlersaal, der mit einem Fassungsvermögen von rund 300 Personen immer vollbelegt war.

Heute verfügt der Musikverein über 40 aktive Musikerinnen und Musiker. Dazu kommen 24 Jugendliche unter 18 Jahren, die in Ausbildung sind. Der Verein beteiligt sich an allen weltlichen und kirchlichen Hochfesten. Als Besonderheit gilt, dass der Verein jedem Bonndorfer, der 80., 90. oder 100. Geburtstag feiert, ein Ständchen spielt. Der Musikverein richtet mehrere Feste in Bonndorf aus, darunter den Närrischen Frühschoppen, das Gartenfest im Bürgersaalgarten und den Weihnachtszauber auf dem Kirchplatz. Vorsitzender ist Alexander Straub, musikalischer Leiter Andreas Keller.

Fest endet am Montag mit Feierabendhock

Die Feierlichkeiten starten am Samstag, 22. Juni, mit einem Jubiläumskonzert und Festakt mit Ehrungen im Bürgersaal. Am Sonntag, 23. Juni, folgt nach dem Festgottesdienst um 10 Uhr ein um 13.30 Uhr beginnender Festumzug mit den Vereinen des Bezirkes eins des Blasmusikverbandes Bodenseekreises sowie ein Jubiläumsfest mit viel Musik im Bürgersaal-Garten. Den Abschluss des dreitägigen Festes bildet am Montag, 24. Juni, 18 Uhr, ein Feierabendhock im Bürgersaalgarten.