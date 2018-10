von Sabine Busse

ÜbWenn es um Schönheitsköniginnen geht, sind Vorurteile nicht weit. Fabienne Rist räumt damit auf. Die 17-jährige Schülerin ist seit September offiziell "Miss Oberschwaben". Sie wohnt in Glashütten bei Illmensee und geht in Überlingen zur Schule. Optisch passt die attraktive junge Frau zu ihrem Titel: Lange blonde Haare, sehr schlank und perfekt manikürte, knallrote Fingernägel. Das war es dann aber auch mit dem Klischee. Fabienne Rist besucht das Technische Berufskolleg und gibt als Berufswunsch Industriemechanikerin an. Sie will zum Beispiel einmal CNC-Maschinen programmieren.

Auf diesen, nicht gerade als Frauendomäne bekannten, Beruf bereiten sich in der Klasse von Fabienne zurzeit 23 männliche und drei weibliche Jugendliche vor. Mit dem Abschluss könnte sie später an einer Fachhochschule studieren, aber das ist nichts für sie. "Das ist mir zu theoretisch", winkt sie ab. "Ich habe lieber etwas in der Hand, zum Beispiel Metall." Als sie den kritischen Blick auf ihre Hände registriert, fügt sie lachend hinzu: "Trotz meiner Fingernägel!"

Ihre Berufswahl findet die junge Frau überhaupt nicht ungewöhnlich. Ihre Mutter ist auch in der Metallverarbeitung tätig und ihr Onkel besitzt eine Firma in der Branche. Später in einem hauptsächlich männlichen Kollegenkreis zu arbeiten, macht ihr nichts aus. Äußerst pragmatisch löst sie auch die lange Anfahrt zur Schule: Wenn das Wetter es einigermaßen zulässt, fährt sie mit dem Moped in 30 Minuten von Glashütten nach Überlingen, der Bus braucht ihr mit über einer Stunde Fahrtzeit zu lange.

Anfangs hatten die Klassenkameraden überhaupt nicht mitbekommen, dass ihre Mitschülerin erfolgreich an einer Misswahl teilgenommen hat. Als die Nachricht dann durchsickerte, gab es keine blöden Bemerkungen, sondern Gratulationen und anerkennende Worte – auch von den Lehrern. Sogar bei ihrem Nebenjob wird sie manchmal darauf angesprochen. Fabienne kellnert in einer Gaststätte in Illmensee. Es sind aber nicht die Männer, die das Thema anschneiden, sondern vor allem ältere Damen.

Zu der Misswahl in Rot an der Rot, in der Nähe von Bad Waldsee, kam Fabienne Rist durch Zufall. Ihre Schwester hatte die Idee und sie sagte spontan zu. Zum Wettbewerb ist sie dann gemeinsam mit ihrem Freund gefahren, der sie bei allem sehr unterstützt hat. Es wäre schon ein komisches Gefühl gewesen, erzählt Fabienne, im Bikini vor Leuten zu posieren und gemustert zu werden. Ein paar allgemeine Fragen musste sie auch beantworten, denn es sollte nicht nur um das Aussehen gehen. Dann wurde abgestimmt. Alle Leute im Publikum hatten eine Stimmkarte und die Mehrheit votierte für sie. "Da hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet!"

Wie viel Zeit investiert eine Miss Oberschwaben in ihr Aussehen? Da zuckt Fabienne Rist nur mit den Schultern. Diäten kennt sie nur von Hörensagen und Sport treibt sie eher unregelmäßig. Sie könnte sich vorstellen, nebenher zu modeln oder an einer weiteren Misswahl teilzunehmen. Bei einem TV-Format wie "Germanys Next Topmodel" würde sie definitiv nie mitmachen. "Ich finde es nicht gut, wie da mit den Mädchen umgegangen wird!"

Schönheiten der Region Die Wahl zur Miss Oberschwaben wird seit 30 Jahren in der Reithalle in Rot an der Rot abgehalten. Bei der diesjährigen Wahl wurde Fabienne Rist aus Illmensee zur neuen Schönheitskönigin gekürt. Wer gewinnt, entscheidet das Publikum. Die Siegerin bekommt eine Prämie von 1500 Euro, einen Pokal, ein Krönchen und eine Schärpe. Danach kann sie an weiteren Wettbewerben teilnehmen. Die amtierende Miss Germany, die Studentin Anahita Rehbein, stammt übrigens auch aus der Region, genauer aus Inzigkofen bei Sigmaringen. (bus)

