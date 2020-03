Einen neuen Spezialisten konnte das Helios Spital Überlingen als Chefarzt für die Allgemein- und Viszeralchirurgie gewinnen. Dr. Alexandros Kantas (42), der im November die Nachfolge von Prof. Dr. Wolfram Lamadé angetreten hat, wurde in einer Pressekonferenz vorgestellt. Er bringe neben den Erfahrungen bei allen basischirurgischen Eingriffen Kompetenzen in der Leber- und Gallenblasenchirurgie mit.

Zuletzt in Hamburg tätig

Zuletzt war Kantas zwei Jahre lang Oberarzt und Sektionsleiter der Leberchirurgie an der Asklepios Klinik Barmbek in Hamburg. Dank seiner Qualifikation kann das Helios Spital nun ein zertifiziertes Darm-Leber-Pankreas-Zentrum ausweisen, in dem die Patienten eine spezialisierte Behandlung von der Diagnose bis zur postoperativen Versorgung erhalten. „Nach Darmkrebsoperationen treten häufig Metastasen in der Leber auf“, erklärt Alexandros Kantas. Darauf könne die Klinik nun ein besonderes Augenmerk richten, habe die Patienten in Beobachtung und könne bei Bedarf frühzeitig eingreifen. Über diese Erweiterung des eigenen Spektrums freut sich auch Geschäftsführerin Anthea Mayer, wie sie betonte.

Auf Kreta studiert

Der gebürtige Grieche, der sein Studium der Humanmedizin auf Kreta absolvierte, bildete sich nach seiner Approbation in Deutschland an verschiedenen Standorten weiter. An der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf (2011 bis 2015) war Kantas unter anderem als Hauptchirurg für die Deutsche Stiftung für Organtransplantation tätig. Zwei Jahre arbeitete er als Oberarzt für Leber- und Adipositaschirurgie am Klinikum Stuttgart in Bad Cannstatt. Dort lernte der neue Chefarzt seine aus Allensbach stammende Ehefrau kennen, mit der er seit November in Überlingen wohnt.

Im Helios Spital habe sich Alexandros Kantas schon gut eingelebt und sei sehr zufrieden mit dem personellen und materiellen Umfeld, in dem er auch das Behandlungsspektrum von der Magenchirurgie über Leistenbrüche bis zur Proktologe anbieten könne. Wobei selbst Darmoperationen inzwischen meist minimalinvasiv vorgenommen werden können. „Ich habe hier auch ein eingespieltes Team vorgefunden“, betont Kantas, „das vor und nach der Operation eine gute Betreuung sicherstellt.“ Für Magenspiegelungen stehe zum Beispiel ein Endoultraschallgerät zur Verfügung, mit dem man Diagnosen in kritischen Fällen noch präzisieren könne. Gut ausgerüstet sei Helios mit seinen sechs aktiven Betten auf der Intensivstation. Zudem verfüge die Klinik über sechs Betten in der Intermediate Care mit intensiverer Überwachung als Übergang zur Normalpflege.