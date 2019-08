Überlingen-Bambergen – Ein weiteres Sommerfest steht am Sonntag und Montag, 11. und 12. August an: Auf dem Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus mit seiner alten Linde richten die Bamberger Vereine einschließlich der Feuerwehr unter Federführung des Narrenvereins „Kuckucks I-Hager“ ihr Dorffest aus. Da sowohl für Speis’ und Trank als auch für viel Musik gesorgt ist, können sich die Gäste auf einige vergnügliche Stunden in gemütlicher Atmosphäre freuen.

Der Startschuss fällt am Sonntag um 11 Uhr: Die Benistobler unterhalten zum Frühschoppen. „Blasmusik fürs Herz“ heißt es bei ihnen: Sie spielen alte Polkas und Walzer sowie neue böhmisch-mährische Klänge. Zum Dämmerschoppen bieten ab 16 Uhr „ob8blech“ Rock n’ Blasmusik zwischen Tradition und Moderne. Ihr Programm umfasst weit mehr als Walzer, Polka und Marsch: Neun Männer und eine Frau präsentieren neben böhmisch-mährischer Blasmusik auch Songs aus verschiedenen Stilrichtungen wie Schlager, Funk, Pop oder Rock. 2017 durften die jungen Musiker auf Süddeutschlands größtem Volksfest spielen, dem Stuttgarter Wasen.

Der Feierabendhock am Montag beginnt um 17 Uhr, ab 18.30 Uhr spielt wie im Vorjahr die Band „Polka Cabana“. Mit den 17 Musikern und Musikerinnen aus der Region westlicher Bodensee und Donautal lässt sich, wie sie sich selber beschreiben, „die Sonnenseite der Blasmusik erleben“. Ihr Repertoire reicht von traditioneller Blasmusik bis zu moderner Pop- und Schlagermusik und ist gespickt mit Solo- und Gesangstitel.

Die Speisekarte lässt für ein Dorffest nichts zu wünschen übrig: Hier finden sich Schweinebraten, Steaks, Schaschlik, Käsespätzle, Rote Wurst und Currywurst, Wurstsalat, Pommes und Salat. Die „Weizenzapfsäule“, wie die Bamberger ihren Weizenbierstand nennen, ist an beiden Tagen geöffnet, ebenso eine Sektbar. Als besonders angenehm empfinden viele Gäste des Festes den Ausschank eines kühlen Biers im Steinkrug. „Das war schon früher so, dass man aus Krügen getrunken hat. Außerdem bleibt das Getränk darin länger kalt“, sagt Werner Brodmann, Präsident der Kuckucks I-Hager.

Die jüngsten Besucher dürfen sich auf das beliebte Kinderschminken am Sonntag ab 13 Uhr freuen. An beiden Tagen steht für sie außerdem eine Hüpfburg zur Verfügung. Das Fest findet bei jeder Witterung statt, da die Bamberger zur Not ins Dorfgemeinschaftshaus nebenanausweichen können. Der Eintritt ist frei.

Übrigens: Früher wurde das Fest „Gartenfest“ genannt, wie aus einem Plakat aus dem Jahr 1971 hervorgeht.