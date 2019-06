von Lothar Fritz

Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg gastierte in Überlingen für ein Benefizkonzert zugunsten des Volksbunds Deutscher Kriegsgräberfürsorge. Trotz des warmen Sommerabends und des gleichzeitig stattfindenden Hofstatt-Konzerts fanden viele Besucher den Weg zum Kursaal am See.

In Vertretung von Oberbürgermeister Jan Zeitler begrüßte Stadtrat Günter Hornstein die Besucher und dankte dabei dem Volksbund für sein seit 100 Jahren andauerndes Engagement, das dem Gedenken an die Verstorbenen, aber auch der Mahnung an die Lebenden diene. Oliver Wasem, der Geschäftsführer der Bezirksverbände Südbaden-Südwürttemberg im Volksbund, wies in seiner Ansprache darauf hin, dass inzwischen 2,7 Millionen deutsche Kriegsgräber in über 40 Ländern vom Volksbund gepflegt werden. Wasem dankte dem Dirigenten Stefan Grefig, dem Chef des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz, der für seinen baden-württembergischen Kollegen Professor Stefan Halder übernommen hatte.

Von Filmmusik bis Klassik

Mit Stefan Grefig bewegte sich auf dem Dirigentenpodest ein musikalischer Wirbelwind, der temperamentvoll, ausdrucksstark und mitreißend seine 30 professionellen Musiker zu Höchstleistungen motivierte. Das zweistündige Programm umfasste ein Repertoire, das von Filmmusik, über Pop- und Rockmusik bis hin zu klassischen Melodien bekannter Komponisten und Arrangeure reichte.

Abrupte Wechsel und hohes Tempo

Die „Klezmer Classics“ des holländischen Komponisten Johan de Meij hatten das ganze Spektrum der Gefühle der osteuropäischen Juden zu bieten. Melancholische Passagen, die ans Herz gingen, Tanzrhythmen, düstere Töne bis zum Schlussteil mit überschwänglicher Freude und Lebenslust in einem nicht zu überbietenden Tempo des Sopransaxofons prägten diesen Teil. Auch bei den „Armenischen Tänze“ von Komponist Alfred Reed gab es abrupte Wechsel von getragen-klagend zu den wirbelnden Tänzen, bei denen die Klarinetten und Oboen – was das Tempo anbelangte – an die Grenzen gelangten.

Die „Hymn of the Highlands“ von Komponist Philip Sparke wurde mit wuchtigen Paukenschlägen eingeleitet. Trommelwirbel, Trompeten und Dudelsack-Klänge bildeten den Gegensatz zur Filmmusik „Skyfall“ von Adele Adkins. Südamerikanische Klänge und Rhythmen bot der Titel „El Cumbanchero“ von dem japanischen Arrangeur Naohiro Iwai. Als Zugabe spielten die Musiker unter anderem das Badnerlied.