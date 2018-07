Der Förderverein Yachtsport Überlingen (FYÜ) beginnt mit der Sanierung der Kellerwerft. Am Donnerstag war erster Spatenstich. Bis April 2019 soll eine Werft für Holzboote und ein Gastrobetrieb öffnen. Bereits 2015 stimmte der Gemeinderat dem Pachtvertrag zu – doch seither tat sich nichts und es wurden Zweifel immer lauter. Wie der FYÜ diese Zweifel nun ausräumt, wurde beim Festakt in der aktuell vorhandenen Bruchbude deutlich.

Niklaus Waser, der Präsident des Fördervereins Yachtsport Überlingen (FYÜ), hat ein Ziel: Wenn im April 2019 sein 50. Geburtstag ansteht, möchte er ihn in der Kellerwerft feiern. Bis jetzt steht auf dem Grundstück am Strandweg 12 in Überlingen allerdings nur eine baufällige Holzhütte.

Erster Spatenstich für den Bau der neuen Kellerwerft in Überlingen (von links). Kurt Hugel, Stahlbau Rettich, für die Slip- und Steganlage; die Gründungsmitglieder des FYÜ Jochen Meyer, Heinrich Besserer, Hartmut Hueber, Frank Schappeler; Oberbürgermeister Jan Zeitler, die weiteren Gründungsmitglied des FYÜ Niklaus Waser (Präsident), Nikolaus Kurz (Schatzmeister), Raimund Wilhelmi (Schriftführer); Willi Mayer (Holzbau und Generalunternehmer für den Wiederaufbau); Klaus König (Architekt für den Wiederaufbau der Kellerwerft). | Bild: Hilser, Stefan

Nun war erster Spatenstich: Ziel des FYÜ, so Niklaus Waser, ist es, hier bis Frühling 2019 eine "Gläserne Werft" zu errichten, den Charakter des Gebäudes zu erhalten, eine Werkstatt für klassischen Bootsbau zu eröffnen, mit gläserner Trennwand zu einem Gastronomiebetrieb, und zudem soll eine öffentliche Toilettenanlage geschaffen werden, die insbesondere Taucher in diesem Bereich von Überlingen vermisst hatten.

Hans-Joachim Landolt, Inhaber der Michelsen-Werft in Friedrichshafen, erweitert seine Produktionsfläche und wird Pächter in der Gläsernen Werft. | Bild: Hilser, Stefan

Das fast 1000 Quadratmeter große Grundstück gehört der Stadt Überlingen. Der Gemeinderat beschloss im März 2015 einstimmig, es als Erbbaupacht an den eigens zur Sanierung der Werft gegründeten Förderverein zu vergeben.

Die Gründungsmitglieder FYÜ betrachten die alte Hütte, die es zu sanieren gilt, von links: Niklaus Waser – Präsident, Nikolaus Kurz – Schatzmeister, Heinrich Besserer, Raimund Wilhelmi – Schriftführer, Frank Schappeler, Hartmut Hueber und Jochen Meyer. | Bild: Hilser, Stefan

Der Verein FYÜ wurde von Männern aus Überlingen gegründet, die gemeinsam eine alte Holzyacht segeln und, vielleicht auf rauher See, die Idee zur Rettung der Werft entwickelten. Doch nachdem seit dem Ratsbeschluss drei Jahre ins Land gestrichen waren, ohne dass sich äußerlich erkennbar etwas tat, kamen nicht nur in der Öffentlichkeit Zweifel auf.

Die Kellerwerft im Strandweg in Überlingen, direkt am Bodensee gelegen. | Bild: Hilser, Stefan

Zwischenzeitlich hatten sich andere Interessenten gemeldet gehabt, die kritisierten, dass sie am Auswahlverfahren nicht beteiligt worden seien. Selbst der FYÜ hegte leise Bedenken, ob sich das Projekt, das in rein ehrenamtlicher Arbeit gestemmt werden soll, realisierbar ist.

Niklaus Waser, Vorsitzender des Fördervereins Yachtsport Überlingen. Er steht auf einer Zugbrücke, die wieder instand gesetzt werden soll, damit Boote über die Slipanlage in die Werft ein- und ausfahren können. | Bild: Hilser, Stefan

15 verschiedene Behörden seien gehört und überzeugt worden, teilte Präsident Niklaus Waser mit, doch musste auch ein Kreditinstitut gefunden werden, dem das Projekt nicht zu riskant erschien. Grundlage für dessen Ja waren genügend Mitglieder im Förderverein. Niklaus Waser sagte beim Festakt zum ersten Spatenstich: "Das Projekt wurde öfter totgesagt. Auch wir haben uns gefragt: Schaffen wir das? Doch letztlich wurden alle von der Idee mitgerissen."

Die Gründungsmitglieder FYÜ, von links: Nikolaus Kurz – Schatzmeister, Niklaus Waser – Präsident, Frank Schappeler, Raimund Wilhelmi – Schriftführer, Heinrich Besserer, Hartmut Hueber und Jochen Meyer. | Bild: Hilser, Stefan

Die Idee begeistert auch OB Jan Zeitler, wie er beim Festakt sagte. "Wann geht's endlich los?", habe er mehrfach gedrängt. "Wir wissen um die Wertigkeit des Grundstücks." Nachdem eine örtliche Bank Vertrauen in das Projekt gefasst habe, stehe dem Start nun nichts mehr im Wege. "April 2019 ist ambitioniert, aber machbar", so Zeitler. "Das wird eine Bereicherung für die Stadt."

Die Kellerwerft im Strandweg in Überlingen, direkt am Bodensee gelegen. Hier sollen ab 2019 klassische Holzboote vom Stapel gelassen werden. | Bild: Hilser, Stefan

An Pachtzins wurden vier Prozent des Grundstückswertes, ermittelt vom Gutachterausschuss, Wie Niklaus Waser auf Anfrage mitteilte, läuft der Vertrag bis zum Jahr 2096. Investitionskosten veranschlage der Verein 2 bis 2,5 Millionen Euro. Gegenwärtig zähle man 40 Mitglieder, "stetig wachsend". Der Finanzierungsplan sehe zu 40 Prozent Mitgliedsbeiträge, zu 10 Prozent Spenden und Sponsoring und zu 50 Prozent Pachteinnahmen (Gastwirt und Bootsbauer) vor.

Die Kellerwerft im Strandweg in Überlingen, direkt am Bodensee gelegen. | Bild: Hilser, Stefan

Zum Bauplan teilte Waser mit, dass zur Schonung der Anlieger auf Arbeiten während der Sommersaison weitgehend verzichtet werden soll. Geplant sei: Ende September/Oktober Demontage des südlichen Gebäudeteils. November/Dezember: Beginn des Wiederaufbaus südlicher Gebäudeteile, Dalben für die Slip- und Steganlage sowie Demontage des nördlichen Gebäudeteils. Januar/Februar: Wiederaufbau nördlicher Gebäudeteil mit Vereinsheim und Taucherbereich, Innenausbau Werft. Februar/März: Innenausbau Vereinsheim; März: Außenanlagen. Eröffnung Anfang April 2019.

Die Kellerwerft im Strandweg in Überlingen, direkt am Bodensee gelegen. Sie wurde 1912 von der Bootsbauanstalt Dieckmann auf einem von der Stadt gepachteten Grundstück gebaut, nach einem Brand 1913 neu erreichtet und, nachdem Dieckmann nach Amerika auswanderte, 1924 an die Bootswerft Edwin Keller übergeben. | Bild: Hilser, Stefan

Woher der Name? Die Kellerwerft wurde 1912 von der Bootsbauanstalt Dieckmann auf einem von der Stadt gepachteten Grundstück gebaut und nach einem Brand 1913 neu erreichtet. Wie sich den Akten im Stadtarchiv entnehmen lässt, wanderte Dieckmann nach Amerika aus und übergab die Werft 1924 an einen gewissen Edwin Keller, Bootsbaumeister.

Der Förderverein FYÜ wurde mit dem Zielgegründet, die Werft als "Gläserne Werft“ für die Sanierung klassischer Yachten, eine öffentliche Gastronomie, öffentliche Toiletten und Umkleiden für Taucher auszubauen.

Pächter der Gläsernen Werft wird Hans-Joachim Landolt (kleines Bild), Inhaber der Michelsen-Werft in Friedrichshafen. Er erweitert seine Produktionsfläche und plant in Überlingen die Sanierung alter Holzboote. Landolt ging ab 1977 in der Michelsen-Wert als Bootsbauer in die Lehre, im Jahr 2000 übernahm er den Betrieb. Den gläsernen Betrieb möchte er nutzen, um speziell am Überlinger See neue Kunden anzusprechen, aber auch, um bei jungen Leuten Lust auf das seltene Bootsbauer-Handwerk zu wecken. Er plane, so Landolt, eigene wertvolle Holzboote zur Besichtigung vor der Werft vor Anker zu legen. (shi)

