Sebastian Dierig ist in seiner Funktion als Behindertenbeauftragter ein Phänomen. Selbst mit Einschränkungen konfrontiert, reichen seine persönlichen Erfahrungen weit über das hinaus, wofür andere einen Blick hätten. Zugleich geht Dierig damit derart unbefangen um und auf seine Gegenüber zu, dass er zum Brückenbauer wird. Mit seinem diplomatischen und zugleich hartnäckigen Auftritt bei den Entscheidern dieser Stadt ist er der richtige Mann an der richtigen Stelle. Besonders bemerkenswert: Dierig macht seinen Job ehrenamtlich, neben seiner Tätigkeit im Beruf. Es liegt nun an denen, die ihn wählten, seine Anliegen ernst zu nehmen.

Überlingen Sebastian Dierig, Behindertenbeauftragter, legt den Finger in die Wunde

