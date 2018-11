„Sicherheit neu denken“ ist der Titel des von Ihnen mit verfassten Szenarios, das bis zum Jahr 2040 eine Wende von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik. Welches sind die wesentlichen Ansatzpunkte und Etappen?

Das Szenario möchte aufzeigen, dass eine veränderte Sicherheitspolitik möglich ist. Wir sehen fünf Ansatzpunkte: 1. Faire Außenbeziehungen (ökologisch und fair), 2. Nachhaltige Entwicklung der EU-Anreinerstaaten, 3. Teilhabe an der internationalen Sicherheitsarchitektur allerdings in einer neuen Rolle innerhalb der NATO, 4. Unsere Demokratie stärken und widerstandsfähiger machen, 5. Rüstungs- und Militärtransformation. Damit dies gelingen kann, brauchen wir einen Wechsel vom Mythos der erlösenden Gewalt (der Glaube: Im Notfall hilft Gewalt immer) hinzu einem Vertrauen in die Effektivität von gewaltfreien Beziehungen und gewaltfreiem Widerstand.

Deutschland sieht sich mit Forderungen nach höheren Militärausgaben konfrontiert. Sie betonen in der Studie, das Umdenken müsse von Deutschland ausgehen. Weshalb sollten andere folgen, die nicht einmal einer Verteilungsquote bei Geflüchteten zustimmen?

Ein Grund, weshalb wir den Wechsel wollen, ist damit begründet, dass die momentane Sicherheitspolitik nicht mehr Sicherheit, sondern mehr Gefahren bringt. Auch eine Erhöhung von Militärausgaben, wird nicht mehr Sicherheit bringen. Doch das Geld wird vor allem im Sozialbereich fehlen. Diese Erkenntnis gibt es nicht nur in Deutschland und deshalb kann ein Umdenken genauso in anderen Ländern starten. Bei unserem Szenario haben wir uns allerdings auf Deutschland konzentriert, da alle Autoren Deutsche sind und auch hier leben. Deshalb beschäftigen wir uns in erster Linie mit den Menschen in Deutschland und der deutschen Politik. Andere Länder müssten das Szenario umschreiben, sodass es für ihr Land passt. Und obwohl wir in anderen Ländern keine Werbung gemacht haben, haben wir schon Anfragen aus Österreich und den Niederlanden.

„Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor“, ist ein beliebtes Bonmot aus Römischer Zeit, das schon auf eine Forderung Platos zurückgeht. Dies wird bisweilen selbst von Christen zitiert, denen die Bergpredigt und die Gebote der Bibel geläufig sind. Was halten Sie dagegen?

Dieses Wort ist aus römischer Zeit und spiegelt natürlich auch das römische Verständnis von Frieden wieder. Frieden hieß, es gibt gerade keinen Krieg. Wir haben heute ein anderes Verständnis von Frieden, das vom biblischen Begriff "Shalom" geprägt ist. Frieden mit Waffengewalt herzustellen funktioniert nicht. Was allerdings richtig ist an der Aussage ist, dass wenn Du den Frieden willst, Du etwas für den Frieden tun musst. Du musst dich aktiv für den Frieden einsetzen. Genau in diesem Sinne verstehen wir auch das Szenario.

Die UN hat als Friedensmacht heute kaum noch Gewicht. Wie könnten Strukturen ohne Militär aussehen und entstehen, die wirksamer sind? Welche staatliche Sicherheitsorgane braucht es nach Ihrem Szenario noch?

Wir wollen eine Reform der UNO, die Ordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, aber in der Form nicht mehr zeitgemäß ist. Dazu gehört für uns vor allem eine Veränderung der Zusammensetzung des UN-Sicherheitsrats. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wird für Deutschland die Schlüsselorganisation für Frühwarnung, Krisenprävention, Konfliktlösung und -nachsorge im gesamteuropäischen Raum. Wir setzen neben der Prävention auch auf gewaltfreie Peacekeeping-Kräfte und auf eine UN-Polizei, die bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingesetzt wird.

"Im Westen gibt es die Neigung, die rechte Wange hinzuhalten, wenn jemand auf die linke geschlagen hat. In unserer Kultur schlagen wir zurück", wurde Chinas Staatschef Xi Jinping vor einigen Monaten zitiert. Wie kann man damit umgehen? Was macht Ihnen dennoch Mut?

Die Wissenschaftler Erica Chenoweth und Maria J. Stephan haben eine Studie über gewaltfreie und bewaffnete Aufstände verfasst. Sie kommen dabei zum Ergebnis, dass gewaltfreie Aufstände fast doppelt so erfolgreich sind wie bewaffnete Aufstände. Und dass in allen Regionen gewaltfreie Aufstände auf jeden Fall erfolgreicher sind. Damit wird klar, dass die Aussage von Xi Jinping so nicht stimmt, sondern eher eine Drohung ist. Was mir Hoffnung macht, sind die vielen positiven Beispiele weltweit. So gibt in vielen Ländern, in denen ein barbarischer Bürgerkrieg gibt, Kommunen, die sich einfach dem Krieg verweigern. Dies kann soweit gehen, dass in die Dörfer niemand mit Waffen darf. Ebenso ermutigend sind die Erfahrungen, die wir von unserer Partnergemeinde in Nigeria der Kirche der Geschwister (EYN) hören. Sie erzählen uns, wie es trotz unglaublichem Leid zur Versöhnung kommt und damit Frieden möglich wird.

Worauf führen sie die Diskrepanz zwischen einer grundsätzlich kriegskritischen Haltung der deutschen Bevölkerung und dem eher geringen Protest gegen Militäreinsätze zurück?

Diese Diskrepanz hat für mich mehrere Ursachen. Aus meiner Sicht fehlt zum einen das Wissen um Alternativen für die Konflikte. Gewaltfreie Ansätze sind oftmals nicht bekannt oder stehen nicht zur Verfügung, weil zu wenig in sie investiert wird (wie z.B. Zivile Friedensfachkräfte). In den USA werden inzwischen viele Forschungen zum Thema gewaltfreier Widerstand durchgeführt. Diese Ergebnisse werden hier kaum zur Kenntnis gewonnen. Andererseits ist der Mythos der erlösenden Gewalt tief verankert und verhindert oftmals Proteste. Und schließlich gibt es auch Menschen, bei denen sich Resignation breit gemacht hat, nach dem Motto: "Bringt ja eh nichts!"

Wo und wie könnte eine „Friedenslogik“ nach Ihren Vorstellungen am wirkungsvollsten ansetzen?

Wenn wir anfangen mit einer "friedenslogischen" Brille Konflikte zu betrachten, dann würde sich etwas verändern. Da wir dann sofort sensibel für Feindbilder werden. Eskalationsdynamiken frühzeitiger erkennen und dann andere Wege suchen würden. Damit würden Nachrichten, die Hass und Feindschaft anheizen, schneller als solche erkannt und ihre Wirkung würde reduziert werden.

Studie und Vortrag „Sicherheit neu denken. Von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik. Ein Szenario bis zum Jahr 2040“: Unter diesem Titel ist in diesem Jahr eine Studie der Evangelische Landeskirche Baden erschienen, die konkrete Schritte einer Friedenspolitik bis zum Jahr 2040 formuliert. Stefan Maaß ist Friedensbeauftragter der Evangelischen Landeskirche und Mitautor der Studie. Am Dienstag, 13. November, 19 Uhr spricht er im Rahmen der Ökumenischen Friedensdekade in Überlingen im Saal der evangelischen Kirchengemeinde.

