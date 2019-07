„Viele wissen heute gar nicht mehr, dass in Deutschland Atomwaffen lagern“, sagt die Überlingerin Martina Weber. Sie gehört ebenso wie Imme Blumer und die Japanerin Hitomi Oie der buddhistischen Gruppierung Soka Gakai International (SGI) an, die eine Ausstellung über die Risiken der Atomwaffen entwickelt hat – gemeinsam mit der International Campaigne to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), die für ihre Initiative 2017 den Friedensnobelpreis erhalten hat.

Die Organisatorinnen in der Ausstellung (von links) Imme Blumer, Martina Weber und Hitomi Oie. | Bild: Hanspeter Walter

Die Wanderausstellung ist noch bis Sonntag, 4. August, im evangelischen Pfarrhaus in der Grabenstraße 2 zu sehen. Flankiert wurde sie am gestrigen Mittwoch von dem Kinofilm „Als die Sonne vom Himmel fiel“, der den Bogen von Hiroshima bis nach Fukushima spannte. Sowie von zwei Vorträgen am heutigen Donnerstag, 1. August, von Christian Harms (Friedensregion Bodensee) um 19.30 Uhr und am Samstag, 3. August, von Barbara Krausnick (19 Uhr).

Überlingen Ohne Gewalt schneller zum Erfolg? Friedensbeauftragter Stefan Maaß stellt Szenario für zivile Sicherheitspolitik vor Das könnte Sie auch interessieren

„Ziel der Initiative ist eine Ächtung der Atomwaffen“, sagt Imme Blumer. Diese Ächtung gebe es zwar für Splitterbomben, für Landminen und für chemische Waffen, nicht jedoch für Atomwaffen. Dabei drückten gerade die Atomwaffen „auf grausame Weise die Verachtung für alle Lebensformen aus“.

Setsuko Thurlow, eine Überlebende von 1945

Einige Zeitzeugen, die Hirsohima noch miterlebten, machten dies in dem Film auch mit Blick auf Fukushima deutlich. „Diese Waffen stellen kein unvermeidbares Übel dar“, sagt Setsuko Thurlow, eine Überlebende von 1945. Wenn man nach Nordkorea, in den Iran und die USA blicke, betont Martina Weber, „dann ist diese Darstellung aktueller und brisanter denn je“.

Politik Beschlagnahmung von Tankern und gegenseitige Bezichtigungen: Die Spannungen mit dem Iran sorgen seit Monaten für Beunruhigung Das könnte Sie auch interessieren

Die Ausstellung beleuchtet die Problematik der Atomwaffen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und zeigt humanitär-spirituelle Dimensionen ebenso auf wie wirtschaftliche und politische, medizinische und ökologische.

Klusmann: Respekt vor dem Leben

Auf den notwendigen Respekt vor dem Leben wies als Gastgeberin auch Dekanin Regine Klusmann von der evangelischen Kirchengemeinde bei der offiziellen Eröffnung hin und verstand den Appell als wichtige Mahnung zum Frieden.