Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit sind die Autofahrer Umleitungen auf der B 31 mittlerweile fast schon gewohnt. Ab heute müssen sich die Verkehrsteilnehmer erneut auf eine neue Streckenführung einstellen: Das Regierungspräsidium (RP) Tübingen beginnt mit dem Bau einer neuen Brücke im Bereich des Burgbergs, die die Straße „Zur Weierhalde“ über die B 31-neu führt. So entsteht eine Verbindung zwischen dem Wohngebiet am Burgberg und dem Gewerbegebiet Oberried, wie das RP mitteilt.

Überlingen Brückenschlag zum Burgberg: Massiver Umbau des Anschlusses an B 31 nimmt langsam Konturen an Das könnte Sie auch interessieren

Bereits seit Juli laufen die Erd- und Straßenbauarbeiten für den Bau der B 31-neu zwischen dem Anschluss am Burgberg und dem östlichen Bauende sowie für den Anschluss der Straße „Zur Weierhalde“. Ab dem heutigen Donnerstag werden zunächst vorbereitende Arbeiten vorgenommen. Unter anderem werden der Straßenasphalt abgefräst und Bordsteine ausgebaut, schreibt das RP. Anfang Dezember beginnen dann die Brückenbauarbeiten mit dem Baugrubenaushub.

So wird der Verkehr geleitet

Da das neue Bauwerk neben der derzeit bestehenden Brücke der B 31-alt am Burgberg und damit im Bereich der aktuell eingerichteten Verkehrsprovisorien entsteht, muss der Verkehr auf der B 31 während der Bauarbeiten anders geleitet werden. So wird der Verkehr der B 31 aus Richtung Friedrichshafen nach Überlingen, beziehungsweise in das Bodenseehinterland, am Anschluss Burgberg über ein Provisorium weiter über die fertiggestellte Gemeindeverbindungsstraße „Zur Weierhalde“ zur L 200a und anschließend zur L 200 geführt.

Während Autos und Lastwagen, die von Überlingen in Richtung Friedrichshafen wollen, weiterhin über den bestehenden Anschluss der B 31-neu an die B 31-alt fahren können, erfolgt in Fahrtrichtung Stockach die Umleitung vom Burgberg über die Lippertsreuter Straße bis zum Abigknoten (Knotenpunkt B 31 neu/ L 200) und von dort über die B 31 neu. Der überörtliche Verkehr von Stockach nach Friedrichshafen sowie in der Gegenrichtung wird weiterhin über die K 7786 bei Aufkirch sowie die B 31 alt geführt.

Der Ausbau der B 31 soll im Herbst 2019 fertiggestellt werden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein