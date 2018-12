Stell dir vor, es ist Weihnachtsmarkt und alle sind glücklich. Dass man es mit Angebot und Programm nicht allen recht machen kann, dessen ist sich der vom Wirtschaftsverbund beauftragte Organisator Oliver Bleser durchaus bewusst. „Doch wir haben bisher überwiegend positive Rückmeldungen von Besuchern bekommen“, zieht er eine Halbzeitbilanz, während zahlreiche Abendbesucher auf der Hofstatt die Atmosphäre zwischen den mit Lichtern und Sternen geschmückten Hütten genießen.

Überlingen 52 Tage eisglatter Spaß auf der Eisbahn "ÜB on Ice" direkt am See Das könnte Sie auch interessieren

Trotz eines verregneten ersten Sonntags seien die meisten Anbieter nach eigenen Aussagen „insgesamt auf einem guten Weg“, sagt Bleser. Besonders geschätzt werde, dass es nicht nur Glühweinstände gebe, sondern auch neue Ideen zu sehen seien – wie die Stände mit Schokoküssen mit variablen Füllungen oder die Werkzeuge aus Schokolade.

Der Uhldinger Gastwirt Klaus Heidenreich ist aus Spaß dabei und bietet Kaiserschmarrn an. | Bild: Hanspeter Walter

So sieht es auch die Überlinger Besucherin Simone Schöttle, die sich eben einen Kaffee geholt hat: „Ich war schon mehrfach auf dem Weihnachtsmarkt. Mir gefällt die schöne, familiäre Atmosphäre.“ Sie genieße das immer wieder gerne, auch wenn sie nichts einkaufe. Sympathisch ist der Markt auch Klaus Heidinger aus Uhldingen-Mühlhofen, der im Hauptberuf einen Gasthof betreibt und dort derzeit Winterpause hat. Der gebürtige Österreicher bietet in seiner Hütte Kaiserschmarrn als süße Alternative an. „Ich bin zum erstenmal hier, werde aber nächstes Jahr wiederkommen.“ Er fügt hinzu: „Ich mache das aus Spaß und ich muss nicht davon leben, wie manche anderen.“

Kaffeeanbieter: "Komme mir vor wie Dekoration für Weihnachtsbaum"

Gegenbeispiel ist der Kaffeeanbieter einer Stockacher Rösterei, der namentlich nicht zitiert werden möchte. Er muss von seinem Kaffeeverkauf leben, hat sein Geschäft während des Weihnachtsmarkts geschlossen und klagt über zu wenige Besucher und einen schlechten Platz. „Ich komme mir hier vor wie eine Dekoration für den großen Weihnachtsbaum.“ Wichtig ist ihm, seine Kritik an einem „fehlenden Konzept, einem fehlenden roten Faden“ zu formulieren.

"Am Nikolaustag weit und breit kein Nikolaus"

Vielleicht mache sich dann jemand mehr Gedanken über das Marketing für den Markt. „Ich musste die Hütte selbst aufbauen und dann regnete es auch noch durch.“ Was ihn entsetzt hat: „Da wurde der Weihnachtsmarkt zufällig am Nikolaustag eröffnet. Doch weit und breit war kein Nikolaus zu sehen, über den sich die Kinder sicher gefreut hätten.“

Organisator: Lokaler und regionaler Bezug als Alleinstellungsmerkmal

Ein Konzept glaubt Oliver Bleser durchaus zu haben, wie der Organisator betont. „Unser Motto war immer: Von Überlingern für Überlingen.“ Dieser lokale und regionale Bezug ist für Bleser ein Alleinstellungsmerkmal und eine besondere Qualität. Tatsächlich findet man hier unter anderem selbst gemacht Produkte vom Lehenhof und vom Hermannsberg. „Wir haben heute unglaublich viele Kerzen verkauft“, freut sich Ursula Holz. Nicht ganz so begeisternd ist die Bilanz bei der Burkhard-von-Hohenfels-Schule aus Sipplingen. „Uns gefällt es sehr gut hier“, sagt Schülermutter Sabine Ehrle, während sie eine Waffel bäckt. „Doch sehr viel verkauft haben wir nicht von unseren Plätzchen und Marmeladen.“ Täglich wechselt in dieser Hütte der Anbieter. Am heutigen Donnerstag wird der Freundeskreis „Brücke nach UfA“ seine Angebote präsentieren.

Genau überprüft habe er das Fair-Trade-Zertifikat des Silberschmuckverkäufers, betont Oliver Bleser. Auch auf „familiäre Preise“ bei Speisen und Getränken legen der Organisator und die Anbieter Wert: „Bei uns ist der gleiche Glühwein um 1,50 Euro billiger als 200 Meter weiter und eine Grillwurst kostet 2,80 Euro.“

"Was hat Bethlehem denn mit Weihnachten zu tun?", fragen tatsächlich manche Besucher. Ibrahim Kattan kommt von dort, kann es erklären und verkauft handgeschnitzte Krippen und christliche Figuren aus Olivenholz. | Bild: Hanspeter Walter

Zwar nicht aus der Region, doch aus einer dem Weihnachtsfest durchaus verbundenen Stadt kommt Ibrahim Kattan, ein junger Freiwilliger aus Bethlehem. Er verkauft Krippen und christliche Figuren, die Familien in Bethlehem aus Olivenholz selbst geschnitzt haben. „Ich habe schon einiges verkauft“, sagt der junge Mann und ist nicht unzufrieden. Er arbeitet als Koch in Jerusalem. Etwas Bildung bietet er mit seiner Herkunft auch noch. „Manche Menschen fragen tatsächlich, was Bethlehem denn mit Weihnachten zu tun hat“, wundert sich die Überlingerin Eva Bucher, die sich um den Gast aus Israel kümmert.