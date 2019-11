von Julia Rieß

Am Eingang zum Münster hängt ein Schild: „Bitte Türe schließen! Vorsicht Tauben!“ Mesner Markus Korn hat dieses aufgehängt. „Wir hatten letztes Jahr zweimal ein Taubenpärchen im Münster„, erklärt er. „Zum Glück habe ich sie nach zwei Tagen wieder so hinausbekommen, denn sind sie einmal drin, finden sie nur schwer von selbst wieder heraus.“ In der Kirche wohnende und brütende Tauben sind wahrlich keine Freude, hat er festgestellt. „Die Bänke und auch die Orgel waren vom Taubenkot verunreinigt, das sauber zu machen war ein großer Aufwand“, sagt Korn, „und die Gottesdienstbesucher mussten auch aufpassen, dass sie nichts von oben abbekommen.“

Vor neugierigen Tauben, die in das Überlinger Münster fliegen könnten, warnt das Schild am Eingang. Besucher werden angehalten, stets die Türen zu schließen. | Bild: Julia Rieß

Die Schilder zeigen Wirkung, die Türen bleiben geschlossen und das Münster taubenfrei, zumindest innen. Aber: „Im Ölberg sind die Tauben auch und hinterlassen dort ihren Dreck, die gehen überall hin“, sagt Korn. Ihm sei auch zugetragen worden, dass der Taubenkot für die Lungen nicht ungefährlich sei und darum bei der Reinigung durch eine Firma besondere Schutzmaßnahmen getroffen werden müssten.

Die typische „wildfarbene“ Stadt- oder Strassentaube ist eine verwilderte Haustaube. | Bild: Julia Rieß

Stadttauben werden immer wieder gerne als „fliegende Ratten“ bezeichnet. Gemeint ist damit, dass sie – so wie Ratten – Überträger gefährlicher Krankheiten seien. Auch herrscht Konsens, dass der Kot der Tauben Gebäude zerstört. Laut dem Online-Meinungsportal mafo.de findet jeder fünfte Deutsche Tauben ekelhaft.

Allensbach Sie hilft Tieren in Not: Elisabeth Rainer hat sich zweier verwaister Taubenjunge angenommen Das könnte Sie auch interessieren

Ornithologe: Das sind Vorurteile

Wenn der weltbekannte Ornithologe und Buchautor Peter Berthold aus Billafingen solche gängigen Vorurteile gegenüber Tauben hört, ärgert er sich sehr. „Wenn Tauben fliegende Ratten sind, sind wir Menschen die Schweine der Erde. Wir hinterlassen wohl weitaus mehr schädlichen Dreck als Tauben“, sagt er entrüstet. Dass sie als gefährliche Krankheitsüberträger gelten, sei schlichtweg eine falsche Behauptung. Vögel steckten sich sogar sehr selten mit Krankheiten an, sie seien extrem widerstandsfähig gegen Keime. Dass Tauben zu Unrecht verteufelt werden, und das vor allem im Sinne der Schädlingsbekämpfer, erklären diverse Tierschutzorganisationen und Tierärzte.

Vergrämungsmaßnahmen, wie diese Stacheln am Bahnhof Überlingen, halten Tauben von bestimmten Plätzen fern. | Bild: Julia Rieß

Unter anderem widerlegt die Studie „Gefährdungseinstufung der Stadttauben? Überprüfung aktueller Aussagen aus dem Internet auf ihren Wahrheitsgehalt“ von Mirja Kneidl-Fenske, Tierärztin und Michaela Dämmrich, Landesbeauftragte für den Tierschutz in Niedersachsen aus dem Jahr 2017 sämtliche Behauptungen, die Tauben als Überträger von Krankheiten und Parasiten darstellen. Diese Behauptungen würden vor allem auf Internetseiten von Schädlingsbekämpfern und Vergrämungsfirmen auftauchen.

Die Stadttauben halten sich immer noch gerne am Bahnhof auf. | Bild: Julia Rieß

Die Erreger und Parasiten, die bei Tauben gefunden werden – von Salmonellen bis Taubenzecken – stellen demnach für Menschen keine nennenswerte Gefahr dar. Selbstverständlich müssten grundlegende Hygienemaßnahmen eingehalten werden – wie bei anderen Tieren auch, und klar ist auch, dass es nicht erwünscht ist, dass Tauben an gut besuchten Orten ihre Hinterlassenschaften zurücklassen.

Villingen-Schwenningen Eier-Tausch und Auffangstation: Stadt will nächstes Jahr die Taubenplage angehen Das könnte Sie auch interessieren

Löcher in der Mauer zugemacht

Darum hat die Deutsche Bahn im Spätsommer die Löcher in der Mauer neben den Bahngleisen am Bahnhof zugemacht. Und darum werden laut Stadtverwaltung „bei der Sanierung von alten und historischen Gebäuden unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes an den erforderlichen Stellen Taubenschutzgitter oder Netze angebracht.“

Die meisten Löcher in der Bahnhofsmauer, in denen sich die Tauben jahrelang niedergelassen hatten, wurden vor einigen Wochen zugemacht. | Bild: Julia Rieß

Schätzungen zur Taubenpopulation in Überlingen gibt es nicht, auch erfolgt keine aktive Bekämpfung, denn „eine konkrete Tauben-Problematik besteht in Überlingen nicht“, so die Pressestelle der Stadtverwaltung. Allerdings bestehe „ein generelles Fütterungsverbot und der Uhu hilft auf natürliche Weise bei der Populationsregulierung, indem er immer wieder Tauben auf dem Speiseplan hat.“

Die Stadttaube

Bei den sogenannten Stadttauben handelt es sich um verwilderte Haus- und Brieftauben, also domestizierte Arten von Felsentauben. Laut der Tierrechtsorganisation Peta rekrutieren sich die Populationen in den Städten zum größten Teil aus verirrten Brieftauben. Die Taube symbolisierte schon im Mittelalter den Heiligen Geist und steht für Treue und Unschuld. Deshalb wird sie bei Hochzeiten gern „fliegen gelassen“ – was Tierschützer kritisieren. Die weiße Taube steht für Frieden und Hoffnung. Als Stadtbewohner aber ist die Taube höchst unbeliebt und gilt als Überträger von Krankheiten und Parasiten. Zu Unrecht, sagen Ornithologen und Tierärzte. (jur)