Händler und Gewerbetreibende wie Kioske, Bäckereien, Metzgereien sowie Wirtshäuser müssen seit dem 1. Januar Kassenbons für Kleinstbeträge aushändigen – auch in Überlingen. Der SÜDKURIER war in der Innenstadt unterwegs und hat mit Händlern und Angestellten über das umstrittene Gesetz gesprochen.

Verbrauch an Tinte und Bons ist gestiegen

Apotheker Christian Endepolis findet die Einführung der Bonpflicht grundsätzlich gut und verständlich, da diese „alles nachvollziehbar macht“. Er sagt aber auch: „Unsere digitalen Kassen zeichnen so oder so jede Transaktion auf und speichern sie.“ Man habe also bereits vor der Bonpflicht die Möglichkeit gehabt, nachzuschauen, was beispielsweise vor drei Jahren an einem beliebigen Tag verkauft wurde.

„Unsere digitalen Kassen zeichnen so oder so jede Transaktion auf und speichern sie.“ Christian Endepolis, Apotheker

Und darüber ärgert sich der Inhaber der Pflummern-Apotheke. Denn der Verbrauch an Tinte und Bons sei seit Anfang des Jahres um etwa das Zehnfache gestiegen.

Das Gesetz Die Bonpflicht ist im „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen“ als „Belegausgabepflicht“ festgeschrieben. Sie trat am 1. Januar 2020 in Kraft. Laut Gesetz muss der Kunde bei jedem Kauf einen Beleg ausgehändigt bekommen. Ob der Beleg in Papierform oder digital ausgegeben wird, bleibt den Händlern überlassen. Wird die Bonpflicht nicht eingehalten, kann ein Zwangsgeld von bis zu 25 000 Euro festgesetzt werden. Das Gesetz wurde bereits im Jahr 2016 vom Bundesfinanzministerium auf den Weg gebracht.

Thermopapier seit Anfang des Jahres verboten

Für die Kassenbons benutzt Christian Endepolis Papier, das auch im Papiermüll entsorgt werden kann. Thermopapier, das gesundheitsschädliches Bisphenol A enthält, ist seit Anfang des Jahres verboten. Dieses kann nicht recycelt werden und muss deswegen in der Restmülltonne entsorgt werden.

Friedrichshafen Fluch, Segen, Normalität: So kommt die neue Bonpflicht in Friedrichshafen an Das könnte Sie auch interessieren

Besonders ärgerlich ist für Apotheker Endepolis das Ausdrucken von Bons für Rezepte, die der Kunde nicht bezahlen muss – zum Beispiel für Kinderrezepte. Wie Endepolis erzählt, werden diese zwar ausgedruckt, vom Kunden aber nicht mitgenommen.

Apotheker fordert Bagatellgrenze von 10 oder 20 Euro

Zusätzlich werden in der Apotheke oft Produkte unter 5 Euro verkauft, wie etwa Traubenzucker. Für Endepolis macht ein Kassenbon bei einem solchen geringen Betrag keinen Sinn. Er fordert, wie viele andere Händler in Deutschland, eine Bagatellgrenze von 10 oder 20 Euro. Auch die Einführung einer App beziehungsweise eines digitalen Systems fände Endepolis spannend.

Apotheker haben zusätzliche Kosten für Bons

Der Apotheker hat ein weiteres Problem: Einige seiner Bons gehören in den Datenschutzmüll, der von einem speziellen Unternehmen entsorgt wird. Denn bei manchen Kunden wird der Name auf dem Kassenzettel mit abgedruckt – im Zweifel sogar weitere private Kundendaten. Das bedeutet für Endepolis mehr Aufwand und mehr Kosten.

Überlingen Eichamt kontrolliert auf dem Wochenmarkt: Die Verkäufer werden wegen sechs Gramm leichten Papiertüten bestraft Das könnte Sie auch interessieren

Die Zahl dieser Bons habe sich nach Angaben des Apothekers seit der Einführung der Bonpflicht ungefähr vervierfacht. „Und das alles dafür, dass jetzt vielleicht ein paar Kunden mehr den Kassenzettel mitnehmen, aber auch nur sehr wenige. Wir haben sowieso zu viel Zettelwirtschaft in Deutschland. Ich fände es gut, wenn wir das wieder abschaffen.“

Diese Auswirkungen hat die Bonpflicht in einer Bäckerei

Bettina Prosen arbeitet in der Bäckerei Diener und weiß: „Die Müllberge sind gestiegen. Das sind inzwischen Unmengen an Restmüll. Bestimmt zehnmal so viel wie davor.“ Ohnehin würden die meisten Kunden die Kassenzettel liegen lassen.

„Die Müllberge sind gestiegen. Das sind inzwischen Unmengen an Restmüll.“ Bettina Prosen, arbeitet in der Bäckerei Diener

„Ich würde sagen nicht einmal zehn Prozent der Kunden nehmen den Bon mit. Früher wollte den Kassenzettel ja auch niemand. Da haben wir ihn auf Verlangen herausgegeben, wenn jemand etwas für den Nachbarn oder den Verein besorgt hat und das abrechnen wollte“, sagt Prosen.

Bettina Prosen, Angestellte in der Bäckerei Diener, füllt über den Tag verteilt die kleinen Körbchen mit Kassenbons immer wieder in große Tüten um. | Bild: Timm Lechler

Für Metzgerei hat sich zum Jahreswechsel nichts geändert

Hinter der Theke der Metzgerei Otto Müller steht Sabine Löchle. Sie hält nach eigenen Angaben nicht viel von der Bonpflicht, erzählt aber auch, dass der Beleg bei den Kassen der Metzgerei schon immer automatisch gedruckt wird, nicht erst seit Beginn des Jahres. In der Datenbank der Metzgerei seien alle Vorgänge der Kasse aufgelistet und jederzeit abrufbar, sodass Kassenzettel aus Sicht von Löchle nicht benötigt werden.

Auch in der Metzgerei Otto Müller ärgert sich Sabine Löchle über die neue Bonpflicht. Der große Mülleimer für Kassenbons unter der Mikrowelle wird oft geleert. | Bild: Timm Lechler

„Ungefähr 20 Prozent unserer Kunden nehmen die Kassenbons zur Kontrolle mit. Wahrscheinlich wegen dem Wiegen“, vermutet Löchle. „Wir benutzen zurzeit noch das alte Thermopapier, doch das ist bald leer. Ab dann verwenden wir das neue, recycelbare Papier.“

Löchle betont, dass sie den Staat in der Pflicht sieht, die Mehrkosten für das umweltfreundliche Papier zu tragen. Sie ist der gleichen Meinung wie die anderen Händler: Der Staat sollte die Belegpflicht für Kleinstbeträge wieder abschaffen.