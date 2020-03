Die Gottesdienste in der katholischen Seelsorgeeinheit Überlingen finden zu den bekannten und veröffentlichten Zeiten statt. Das teilte Pfarrer Bernd Walter auf Anfrage mit. „Ich fahre auf Sicht und befolge die Anweisungen der Behörden. 1000 Besucher erreichen wir an normalen Sonntagen nicht.“

Hostie wie üblich

Die Hostie werde „bis auf Weiteres“ an die Gläubigen gespendet. Den Wein konsumiere vorerst nur der Zelebrant am Altar. Bernd Walter: „Gerade durch die Feier des Gottesdienstes und das gemeinsame Gebet können wir unsere Not zum Ausdruck bringen und wieder neu das Vertrauen in Gott einüben.“

Vorsichtsmaßnahmen bei den Protestanten

Die evangelische Kirchengemeinde feiert die normalen Gottesdienste am Wochenende, die Gottesdienste in den Altenpflegeheimen sagte sie vorläufig bis Ostern ab. Dekanin Regine Klusmann will so ausschließen, dass sie oder andere Besucher das Virus in die Heime tragen. In ihren Gottesdiensten verzichte man aufs Händeschütteln. Man bitte Besucher, die zur Risikogruppe gehören, zum eigenen Schutz zu Hause zu bleiben. Beim Abendmahl desinfiziere man die Hände und lasse das gebrochene Brot in die Hände der Besucher „fallen“. Den Wein gebe es nicht aus dem gemeinsamen Kelch, sondern aus Einzel-Trinkgefäßen. Klusmann kündigte für Sonntag ihren Appell an die jüngeren Besucher an: „Bietet den Älteren Hilfe an, zum Beispiel beim Einkaufen.“