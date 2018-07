Überlingen – Wer seit einigen Wochen zum Wirtshaus zum Felsen in der Oberen Bahnhofstraße oder zum Goldbacher Stollen möchte, hat ein Problem: Die Zufahrt über den Bahnübergang an der Bodensee-Therme ist gesperrt. Die Ostrampe ist wegen der Baustelle Parkhaus Therme gesperrt. „Diese Sperrung wurde zum einen aus Sicherheitsgründen für den Bahnbetrieb benötigt. Zum anderen ist die Sperrung zwingend erforderlich, um die Baustellenabwicklung zu gewährleisten“, heißt es vonseiten der Stadt auf Anfrage.

Doch da gibt es auch noch eine westliche Rampe. Diese wurde zur Einbahnstraße umfunktioniert, sodass man dort auch nicht mehr auffahren kann. Hierzu sagt die Stadt: „Da die notwendigen Kurvenradien für große und lange Fahrzeuge wie Busse und Lkws aufgrund der spitzwinkligen Anbindung der Rampe an die Bahnhofstraße nicht bestehen und die Fahrbahn auf dem westlichen Teil der Rampe recht schmal ist, konnte aus Gründen der Verkehrssicherheit die westliche Rampe nicht für den allgemeinen Begegnungsverkehr freigegeben werden.“

Bild: Kerstan

Die Folge ist, dass sowohl von Westen als auch von Osten nicht mehr auf die Rampe eingebogen darf. Eine Ausnahme gibt es: den Linienverkehr. Die Stadt bestätigt das und begründet die Ausnahme mit dem engen Fahrplan. Allerdings seien die Busfahrer angewiesen, eine erhöhte Vorsicht walten zu lassen.

Soweit die offizielle Regelung. Die Realität sieht allerdings ganz anders aus. Von Einbahnstraße keine Spur, keine adäquate Alternative, um von der Bahnhofstraße in die Obere Bahnhofstraße zu gelangen. Es ist auch keine mögliche Umleitung ausgeschildert. Somit werden die Verkehrsteilnehmer vor vollendete Tatsachen gestellt – und das alternativlos. Entweder man fährt einfach weiter oder man begeht eine Verkehrswidrigkeit. Das gilt vor allem für Touristen und Gäste, die sich nicht auskennen.

Bild: Kerstan

Von der Außenwelt abgeschnitten

Besonders bitter getroffen hat diese Sperrung Hardy Wanke, der zusammen mit seiner Frau Marion Gommeringer, das "Wirtshaus zum Felsen" in der Oberen Bahnhofstraße betreibt. Die beiden fühlen sich regelrecht von der Außenwelt abgeschnitten. „Mit uns hat vor der Sperrung niemand geredet“, sagt er. „Mittlerweile gibt es zahlreiche Gäste, die mit dem Auto nicht mehr zu uns finden oder verbotenerweise die Westrampe benutzen.“ Das mache sich auch mit Besucherzahlen im Biergarten bemerkbar. „Aufgrund der langwierigen Landesgartenbau-Baustelle haben wir schon einen deutlichen Rückgang an Gästen zu verzeichnen“, erklärt der Gastronom. „Jetzt droht es noch schlimmer zu werden.“

Dabei ist das Ehepaar keinesfalls untätig gewesen. „Wir haben uns umgehend mit dem Ordnungsamt in Verbindung gesetzt“, sagt Hardy Wanke. „Allerdings wurde uns dort gesagt, dass es nicht für dieses Problem zuständig sei.“ Von der Stadt kam niemand auf den Gastwirt zu, um ihn über die für ihn doch eklatante Verkehrsregelung zu informieren. „Ich weiß nicht, wie es in den kommenden Wochen und Monaten werden soll, denn die Baustelle Parkhaus Therme ist ja nicht so schnell fertig“, so Hardy Wanke.

Außerdem gebe es noch eine weitere Auswirkung der Verkehrsänderung: „Mittlerweile kommt die Polizei regelmäßig zu uns und weist uns darauf hin, dass die Straße wegen der geänderten Buslinie nicht zugeparkt werden solle“, berichtet Hardy Wanke. „Allerdings sind das häufig keine Gäste von uns, denn in der Oberen Bahnhofstraße kommen nicht nur zu uns Gäste mit dem Auto.“ Der Gastwirt und seine Frau Marion Gommeringer haben ein ganz pragmatischen Lösungsvorschlag, da sie das Problem mit der Westrampe am Bahnübergang durchaus sehen: „Man könne einfach die Einbahnstraßenregelung bei der West-Einfahrt der Oberen Bahnhofstraße für die Zeit der Bauarbeiten auflösen.“

Kontrollen an der Westrampe

Was die verkehrswidrige Auffahrt der Westrampe angeht, hat die Stadt angekündigt, bereits in Kontakt mit dem Polizeirevier Überlingen zu stehen, um in Zukunft Kontrollen auszuführen. Allerdings sei hier die Landespolizei zuständig, weil es sich um einen fließenden Verkehr handele.

Eine Zufahrt ins Kurgebiet und die Obere Bahnhofstraße ist aus Richtung Sipplingen über die B 31, Abfahrt Krankenhaus, und aus Richtung Innenstadt über die Aufkircher Straße gewährleistet, so die Stadt weiter. Da die gewöhnliche Zufahrt ins Kurgebiet nicht über die Bahnhofstraße erfolge, sei auf die Einrichtung einer aufwendigen Umleitungsbeschilderung vorerst verzichtet worden. „Sollten sich in den nächsten Tagen Beschwerden und Anfragen zur Erreichbarkeit der Grundstücke in der Oberen Bahnhofstraße häufen, wird die Stadt eine Anpassung der Beschilderung veranlassen“, heißt es in der Stellungnahme der Stadt Überlingen. Allerdings seien bislang noch keine Beschwerden bezüglich einer Erreichbarkeit eingegangen.

Bauarbeiten bis Ende 2019 Nach langem Hin und Her mit meheren Planungsänderungen haben Anfang Juni die Bauarbeiten für das neue Parkhaus Therme im Überlinger Westen begonnen. Für das neue Parkhaus der Stadtwerke Überlingen GmbH (SWÜ) werden zur statischen Absicherung insgesamt 123 Bohrpfähle mit vier bis zwölf Metern Länge in den Untergrund gerammt, der den Verantwortlichen bei der Planung von Untergeschossen einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Nun sollen auf vier obererdigen Geschossen 189 Stellplätzen entstehen. Das Ende der Bauarbeiten ist zum Jahreswechsel 2019/2020 geplant, die Kosten werden mit knapp 8 Millionen Euro kalkuliert. (mag)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein