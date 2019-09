Um die vielleicht überraschendste Aussage von Reinhard A. Weigelt, Überlingens wohl bekanntestem Autofahrer, vorwegzunehmen: Ja, er würde auch mit einem Elektro-Caddy in die Stadt fahren, obwohl er dem Auto sehr verbunden sei.

Weigelt war in seiner Zeit als Stadtrat ins Gerede gekommen, da er mit seinem Auto des Öfteren im Parkverbot stand und man ihm daher vorwarf, sich über Regeln einfach hinwegzusetzen. „Die Hauptsache ist mir doch, ich komm‘ hin, wo ich hin will“, sagt Weigelt. In Ermangelung der Variante „E-Caddy“ fährt er weiterhin mit dem Auto.

Wenn die Parkhäuser voll sind, „parke ich eben irgendwo“

„Wenn ich etwas brauche, dann fahre ich in die Stadt, wenn ich keinen Parkplatz finde, dann parke ich eben irgendwo. Ich habe eine Lungenerkrankung und kann nicht weit laufen. Wenn die Parkhäuser mal wieder voll sind, geht es doch vielen Menschen hier genau wie mir. Man will einfach parken, auch wenn das nicht der korrekte Sprech unserer vielen Verkehrsverbesserer ist.“

Kritik: Stadt muss Beschlüsse endlich umsetzen

Weigelt kritisiert: Die Autofahrer mache die aktuelle Verkehrsdebatte in Überlingen ohne Lösungen doch vollkommen konfus. Weigelt saß für die FDP von 2004 bis 2019 im Gemeinderat, auch im Verkehrsausschuss, und war so über viele Jahre an den Beschlüssen zum Verkehr maßgeblich beteiligt. Die Beschlüsse seien ja da, argumentiert der Ex-Stadtrat, doch nun gelte es, sie endlich in richtiger Reihenfolge umzusetzen. Da wäre für ihn als erstes das geplante Parkleitsystem. Von einer Innenstadtsperrung sei aber nie die Rede gewesen, sondern nur von einer Verkehrsberuhigung.

Kritik an alternativen Parkplatzschildern der Landesgartenschau

Zur aktuellen Lage einer verstopften Innenstadt, gerade an den vergangenen Sommer-Wochenenden mit großen Veranstaltungen, meint Weigelt: „Die Besucher des SWR-Pfännles am 15. September haben die Hinweisschilder am Auerbuckel zu dem Park-and-Ride-Platz auf dem ehemaligen Kramer-Gelände gar nicht sehen können – und diesen deshalb so schlecht frequentiert.“ Weigelt fügt hinzu: „Ein Parkplatzschild ist nun mal in ganz Deutschland blau mit einem weißen P und nicht bunt, das sollten auch die Macher der Landesgartenschau akzeptieren.“

Autofreie Innenstadt nicht umsetzbar

Der Autofahrer plädiert zwar immer noch für größere Parkhäuser, aber auch für Park-and-Ride-Flächen mit Shuttle-Service. Zur autofreien Innenstadt betont er, dass rund 3500 Anliegerfahrzeuge plus die Fahrzeuge der Lieferanten hier nicht wegzudenken seien. Die von Stadtrat Walter Sorms angedachte Tunnellösung unter der Münsterstraße mit angegliederten Parkplätzen hält Weigelt für eine Illusion: „Ich mag den Walter Sorms, aber das Ding ist rum ums Eck.“

Überlingen Herbert Aldinger hat Angst vor der Busfahrt mit Rollator Das könnte Sie auch interessieren

Deutschland sei nach wie vor ein Autoland und ein Land der Individualisten; dem sei Rechnung zu tragen. Weigelt erklärt, dass ihm die vielen verbalen Attacken gegen die Autofahrer mächtig auf die Nerven gehen. „Wir leben hier in einer Kleinstadt mit einem großen Einzugsgebiet und nicht in Berlin oder Stockholm.“

„Wir brauchen den ganz großen Wurf beim Verkehr„

Dennoch wagt der Autofahrer den Schwenk in die vollkommen andere Richtung: „Wir brauchen für Überlingen einmal den ganz großen Wurf beim Verkehr und könnten damit ein riesiges Zeichen am See setzen.“ Für Weigelt sind Begriffe wie Fußgängerzone die Vergangenheit. Mobile Zukunft bedeutet für ihn, dass es innenstadtgerechte Fahrzeuge mit Elektroantrieb oder anderen alternativen Antrieben gibt, die für jeden verfügbar sind und über eine Handy-App abgerechnet werden.

Elektrobusse und Stadtbähnle für Transfer

Er denkt auch an ein batteriebetriebenes Stadtbähnle als Transfer von den großen Park-and-Ride-Plätzen vor der Stadt, kleine Elektrobusse für die Wohngebiete, eine verkehrsberuhigte Innenstadt sowie einen Shuttle des Wirtschaftsverbunds Überlingen für den Warentransport. Als positives Beispiel führt Weigelt die Buchinger-Klinik an: „Sie hat seit Jahren mehrere E-Caddys zum Transport von Gästen, Gepäck und Waren auf ihrem Gelände. Das geht doch, wie man sieht.“

Das alles habe ja auch auf dem FDP-Faltblatt zur jüngsten Wahl gestanden. Dass dies alles Begriffe seien, die nicht zu einem Auto-Lobbyisten passen wollen, stört Weigelt nicht. „Ich mache meine Fahrten zu den Geschäften so, wie es jetzt für mich möglich ist. Aber nochmals: Ich würde mich sofort in einen E-Caddy setzen und mein Auto stehen lassen, wenn es diese Möglichkeit gäbe.“