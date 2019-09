Es waren schon immer die Wege, die Margit Fischer interessiert haben: Der Lebensweg mit ihrem Mann Erich, mit dem sie 55 Jahre lang verheiratet war. Der Pilgerweg. Und nun der Weg des Aikido, eine Sportart, die die 83-Jährige im März begonnen hat. „Durch die Pflege meines Mannes, der vergangenes Jahr gestorben ist, hatte ich gesundheitliche Probleme, gegen die ich etwas tun wollte“, sagt sie. „Und da wurde ich auf Aikido für Senioren aufmerksam.“ Das sei schon eine Herausforderung, auch eine geistige: „Das ist ja eine ganze Philosophie, eine ganze Welt, ein Weg.“

Und ja, es waren immer die Wege, die sie reizten. Den Pilgerweg ist sie zusammen mit ihrem Mann gegangen. 1993, da war sie 57, startete das Ehepaar. „Wir haben das immer in einzelnen Etappen gemacht – die längste dauerte 35 Tage -, zu denen wir mit dem Zug gefahren sind. Wir sind einfach aufgebrochen, mit dem Rucksack.“ Es führe zu einer ganz anderen inneren Haltung, „wenn man nicht weiß, wo man sein Haupt abends hinlegt“. Umso spannender seien dann die Aufenthalte in den Unterkünften gewesen: „In Genf sind wir zum Beispiel bei der Heilsarmee untergekommen.“

Auch die Begegnungen mit den anderen Pilgern seien besondere Erlebnisse gewesen: „Man hilft sich gegenseitig.“ Insgesamt fünf Mal ist das Ehepaar in Santiago de Compostela angekommen. Und 2005, im Jahr der Wahl des deutschen Papstes Benedikt XVI., kam das Ehepaar nach Rom und wurde herzlich willkommen geheißen. „Wenn wir sagten, dass wir aus Deutschland kommen, hätten sie uns am liebsten umarmt.“ Ihr später veröffentlichtes Pilgertagebuch hat sie Benedikt sogar überreichen dürfen:

„2011 war es fertig und wir schrieben ans päpstliche Haus, ob wir Karten für die Audienz bekommen.“ Das klappte über Umwege dann auch. „Wir waren ganz vorne und wurden von einer italienischen Zeitung dann über die Pilgerreise interviewt.“ Bei dieser Gelegenheit überreichte sie ihr Büchlein und wechselte mit dem Papst ein paar Worte. „Ich bin noch nie einem Menschen begegnet, der so viel Güte ausstrahlte wie dieser Mann.“

Übrigens haben sich Margit Fischer und ihr Mann Erich einst auf einer Wanderung kennengelernt. Dort begann ihr gemeinsamer Lebensweg, der das bis dahin in der Pfalz lebende Ehepaar 1972 nach Überlingen führte. Erich Karl Fischer wurde Lehrer an der Schlossschule Salem. Auch Margit Fischer war Lehrerin und unterrichtete am Gymnasium Überlingen 17 Jahre lang Deutsch und Geschichte.

„Ich bin 47 Jahre in Überlingen, weit mehr als die Hälfte meines Lebens“, sagt sie. Da blieb es nicht aus, dass sie sich auch mit Überlingen als Pilgerort beschäftigt hat – und mit der Pilgerkapelle St. Jodok.

Sie sagt: „Nicht der Weg ist das Ziel, dann kann ich auch im Kreis rumlaufen. Der Weg ist wichtig. Aber es kommt darauf an, dass er auch ein Ziel hat. Wenn der Weg das Ziel wäre, dann hätten wir es niemals bis nach Santiago geschafft, sondern vorher schlapp gemacht.“

Pilgern in Überlingen

Die katholische St.-Jodok-Kirche in der Aufkircher Straße ist eine Pilgerkirche. Sie liegt direkt am Via Beuronensis, dem Teil des Jakobswegs zwischen Neckar und Bodensee auf dem Weg von Pfullendorf nach Wallhausen. In der Kirche befindet sich der „Jakobus auf der Stange“, der als Pilger gekleidet ist. „Wenn zwei Mal im Sommer die Überlinger Schwedenprozession an der Jodokkirche im Dorf vorbeizieht, darf unser Jakobus auf der Stange an die frische Luft“, schreibt Fischer in ihrem Buch „Santiago und kein Ende“.