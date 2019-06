Das Auge des Bösen: Die Fotografien von Walter Frentz, entstanden während des Zweiten Weltkriegs im direkten Umfeld Hitlers, waren eine Lüge vom keimfreien Krieg. Der Propagandist Frentz starb 2004 in Überlingen. Wir haben uns dazu entschieden, eine kleine Auswahl an Bildern zu zeigen und sie einzuordnen – als Anregung dazu, über Propaganda nachzudenken.

Als die Deutschen in Polen einmarschierten, vermittelten die gezeigten Bilder den Anschein, als handle es sich um einen legeren Wandertag. In den Filmaufnahmen der NS-“Wochenschau“ wurden Männer gezeigt, die im Cabriolet an die Front