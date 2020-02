Waren Sie nach dem Überlinger Sonntagsumzug noch auf der Fasnet? Ja? Glück gehabt! Ihnen blieb sehr viel erspart, denn womöglich wären Sie daheim auf die Idee gekommen, „Tatort„ zu schauen. Schwarzwaldtatort. Und der war nicht nur als Krimi grottenschlecht. Sondern auch deshalb tief enttäuschend, weil er an diesem Fasnetssonntag die Chance verpasste, einen guten, düsteren Fastnachtstatort abzuliefern.

Fasnet klischeehaft reduziert

Gedreht in der Viererbund-Narrenstadt Elzach, deren Fasnet viele Überlinger nicht nur von den Narrentagen dort kennen, verkam eine der tiefgründigsten und ernstesten Fastnachten im gesamten schwäbisch-alemannischen Raum zur eindimensionalen und oberflächlichen Mummenschanz-Kulisse, vor der Alkohol- und Sexexzesse abliefen, das pudelnackige Ermittlerduo eingeschlossen. „Erinnert mehr an einen schlechte Porno als an einen Tatort„, schreibt ein Zuschauer auf der ARD-Homepage. Dazu passte, dass die Vermummung unter Bäregfrieß, Bartlarve oder Fratz pauschal und klischeehaft reduziert wurde auf einen Freibrief für sexuelle Übergriffe in der Anonymität des Narren: Eine Frau muss vor aggressiv grabschenden Schuttig fliehen und wirft ihrem Mann dann vor, dass er sie vor den fingernden Monstern nicht beschützt habe.

Auch Zuschauerkommentare vernichtend

Seit ich den Fernseher am Sonntagabend nach dem Tatort ausgemacht habe, frage ich mich, ob ich übertrieben kritisch bin, weil mir von Arzt wegen einer Entzündung Bettruhe verordnet worden war – und ich doch eigentlich so gerne als Überlinger Narrenrat im Umzug mitgelaufen wäre. So gerne Fasnet gemacht hätte. Aber meine Frau ärgerte sich auch. „Eineinalb Stunden vergeudete Lebenszeit„, sagte sie. Und dabei sind wir Krimi- und Tatortfans. Ich seit 50 Jahren, 1970, mit Zwölf, durfte ich schon Trimmel im ersten Tatort „Taxi nach Leipzig„ gucken. Und dann: Schätzungsweise 90 Prozent der knapp 2200 Kommentare auf der ARD-Homepage sind vernichtend und in den social media sieht es nicht anders aus. Insbesondere die Zuschauer aus dem Südwesten sind stocksauer. So fühle ich mich dann doch in guter Gesellschaft. „Ich schäme mich, dass so ein schlechter Tatort aus dem Schwarzwald in Verbindung mit der Elzacher Fasnet gesendet wurde“, schreibt ein Zuschauer kurz nach Ende der Sendung.

Chance für düsteren Fastnachtstatort vertan

Wenn Urlauber heute dreispurig durchs „Höllental“ rasen und kurz vor Freiburg „Himmelreich“ passieren, dann ahnen sie vielleicht doch, wie bedrohlich, düster und gefährlich der Schwarzwald der Dichter Wilhelm Hauff oder Heinrich Hansjakob war – und fernab der Hauptstraßen auch heute noch sein kann. Wer ihn kennt und wie ich die Elzacher Fasnet liebt, der freute sich deshalb auf einen dunklen Krimi, in dem die wilden Schuttig durchaus als adäquates Sujet hätte dienen können – wozu man die Fasnet aber halbwegs verstanden haben und respektieren müsste. Wer bei der Ankündigung in den Medien, der Schwarzwaldtatort sei „irritierend“, der Hoffnung war, bei diesem Fastnachtstatort gehe es ursprünglicher, düster und authentischer zu als damals 1994 bei „Bienzle und das Narrenspiel“, der wurde enttäuscht – damals stellte keine Zunft ihre Maske zur Verfügung und so wurde nur für den in Ravensburg gedrehten Tatort der „Butzhansel“ geschaffen – der so positiv dargestellt wurden, dass die Ravensburger Schwarze Veri Zunft ihn später offiziell aufnahm. Doch die neue Chance, einen echten Fastnachtstatort in einem originalgetreuen Ambiente zu drehen, wurde vertan. Und nach dieser Peinlichkeit wird sich wohl auch keine ernsthafte Zunft mehr für einen Dreh hergeben. Zu Recht. Denn diese Umsetzung zeigte, dass die Tatortmacher nicht bereit waren, sich auf den tiefgründigen Brauch einzulassen, wozu es eben einiger Recherche bedurft hätte.

Selbst der Ton war schlecht

Schließlich war dieser Tatort mit den Freiburger Kommissaren, zwei hier verheizten guten Schauspielern, einfach auch noch handwerklich unterirdisch schlecht: Eine Ansammlung von Streiflichtern obsessiver (Sexual-)beziehungen plus Einblicke in sinnenfrei aneinandergereihte Saufszenen – und am Rande geht es kurz mal noch um einen Mord. Wobei einem die Handlung streckenweise verborgen blieb, weil der Ton miserabel war. Auch das wird in wohl jedem zweiten Zuschauerkommentar beklagt – dabei verärgert die ARD-Redaktion ihre Zuschauer auch noch mit der Erwiderung, man solle doch die eigenen Toneinstellungen überprüfen.

Noch kein Kommentar aus Elzach

Noch ein Blick nach Elzach: Was die Freunde von der Narrenzunft Elzach sagen, bleibt noch offen. Am Fasnetsmendig fand dort, wie alle sieben Jahre, das Bengelreiten statt. Die Deutsche Presse Agentur hatte Zunftmeister Armin Becherer morgens noch kurz erreicht. Er ließ lediglich verlauten, die Elzacher Narren hätten während der Fasnet bestimmt keine Zeit zum Fernsehschauen, sie würden sich den Tatort frühestens am Aschermittwoch in der Mediathek ansehen. Warten wir also ab, bis Armin Becherer wieder zu erreichen ist.