An Tag vier der Aktion „Rote Bank am Mantelhafen“ drehen sich die Gespräche auch wieder um Sitzgelegenheiten. Vor allem aber um den stinkenden Diesel der MS Großherzog Ludwig. Muss das sein, fragt Rudolf Bertenbreiter.

Rudolf Bertenbreiter hat‘s nicht weit. Er wohnt um die Ecke, an der Uferpromenade, und beteiligte sich an unserer täglichen Aktion „Rote Bank am Mantelhafen„. Aber es stimmt nicht, dass er es nicht weit hätte. Rudolf Bertenbreiter