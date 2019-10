Exakt zehn Jahre lang hat der Kulturverein Überlingen Monat für Monat eine Veranstaltung auf die Beine gestellt – insgesamt also 120 Konzerte, Lesungen und Festivals. „Jetzt ist Schluss“, sagt Joachim Büchelmeier, der gemeinsam mit Karin Merkle in dieser Dekade das ganze Programm fast im Alleingang organisiert hat. Meist in der Freien Kunstakademie, bisweilen in der Kapuzinerkirche oder im Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf. „Ich bin 70 Jahre alt geworden, mir reicht das jetzt“, sagt Büchelmeier.

Verein hat noch knapp 20 Mitglieder

Nur knapp 20 Mitglieder habe der Verein noch, deren Unterstützung sich in Grenzen gehalten habe. Mit Werner Johannes hatten Büchelmeier und Merkle noch einen aktiven Mitstreiter für die Plakatierungen und den Bardienst bei den Veranstaltungen. Sang- und klanglos will der Verein allerdings nicht in der Versenkung verschwinden. Bei einer Abschiedsgala am Samstag, 26. Oktober um 19 Uhr soll noch einmal richtig die Post abgehen. Dann löst sich der Verein auf. „Was wir nach der Abrechnung dieser Veranstaltung noch auf dem Konto haben, werden wir dem Verein Lagerhäusle in Altheim übergeben“, sagt Joachim Büchelmeier.

Sie wollten etwas bewegen und nicht nur Bespaßer sein

„Mir blutet das Herz“, erklärt Karin Merkle und blickt zurück. „Wir dachten am Anfang, wir könnten hier langfristig gemeinsam mit anderen etwas auf die Beine stellen und die alternative Kulturszene etwas bereichern.“ Doch mitengagieren wollten sich nur wenige bis niemand. „Es ist uns nicht darum gegangen, andere mit einem Programm nur zu bespaßen.“ Doch dabei blieb es meist. Manch‘ ein selbst ernannter Kulturmanager hätte die beiden zwischenzeitlich mal gern als Organisatoren aufgesaugt. Dienstleister für andere zu sein, das wollten sie allerdings nicht. Ähnlich erging es bei der Suche nach einem Nachfolger. „Wir haben mehrere Gespräche geführt mit vermeintlichen Interessenten“, sagt Joachim Büchelmeier. Doch am Ende habe die Feststellung gestanden: „Da brauchen wir etwa zehn Mitarbeiter“, zitiert Büchelmeier die Interessenten.

Überlingen Kontroverse um Kulturförderung spitzt sich vor Kommunalwahl zu: So positionieren sich die Kandidaten für den Überlinger Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Irish Session, Chorkonzerte und Geiger Michael Grube

Es war ein buntes, abwechslungsreiches Programm, das der Kulturverein in den zehn Jahren zusammengestellt hatte. eine regelmäßige Irish Session, Theatergruppen aus Berlin oder München, Chorkonzerte, der Barde Eloas Lachenmayer oder der Geiger Professor Michael Grube, der den Raum regelmäßig füllte. „Manchmal war es rappelvoll und die Leute standen teilweise draußen“, erinnert sich Büchelmeier. „Manchmal waren auf der Bühne mehr Sänger als Zuhörer im Raum.“

Bei der jungen Generation kommt das Angebot nicht an

Bei der letzten Gala mit vielen altbekannten Künstlern zum 100. Event war die Kunstakademie proppevoll. Doch weder als Publikum noch als Mitstreiter fand der Kulturverein eine feste Zielgruppe. Bei der jungen Generation komme das Angebot nicht an. „Bei jungen Menschen unter 30 Jahren war es für uns sehr schwierig, die sind mittlerweile zu spontan.“

Programm ohne jede Förderung finanziert

Büchelmeier und Merkle konnten ihr Programm ohne jegliche Förderung finanzieren. Dabei habe das Publikum bei den freiwilligen Spenden, die als Ausgleich für einen festen Eintritt stets erbeten wurde, mächtig geknausert. „Die Leute gehen vorher essen, trinken zwei Gläser Wein für 10 Euro und geben dann 5 Euro als Obolus für die Künstler in die Kiste“, sagt Büchelmeier. Er ist traurig über die geringe Wertschätzung für Musiker, Schauspieler und Literaten.

Kunstakademie und „Solid Ground Café“ wollen mehr anbieten

Man darf gespannt sein, ob sich die Lücke wieder füllt, ob sich Alternativen entwickeln. Die Freie Kunstakademie selbst will sich zwar breiter aufstellen und mehr kulturelle Veranstaltungen anbieten, wissen auch die bisherigen Untermieter. Doch so ein Angebot lasse sich nicht so leicht aus dem Ärmel schütteln. Im „Solid Ground Café“ in der Grabenstraße sehen sie noch eine Location, die bisweilen Veranstaltungen in ihrem Sinne anbietet.

Überlingen Freie Kunstakademie will sich neu aufstellen und zum Kulturtreff werden Das könnte Sie auch interessieren

Viele Künstler fragen immer noch nach Auftrittsmöglichkeiten nach

Mit dem Kulturverein hatten sich die beiden Organisatoren längst einen Namen erworben und rannen bei vielen Künstlern ihrer Zielgruppe offene Türen ein. „Wir haben immer noch jede Woche zwei Anrufe von Interessenten, die gern auf unserer Bühne auftreten wollten“, sagt Joachim Büchelmeier. Doch damit ist jetzt Schluss.

Abschiedsgala

Gleich mehrere alte Bekannte werden die Besucher der Abschiedsgala beim Kulturverein Überlingen in der Freien Kunstakademie am Mantelhafen wiedertreffen. Zu Gast sein werden unter anderem Tommy Haug und Band, der in Herdwangen zuhause, aber in der ganzen Republik bekannt ist. Auf der Bühne stehen wird auch die stimmgewaltige Sabine Essich. Das Motto ihres Soloprogramms lautet „Nicht fertig werden“. Zum Abschluss wird DJ Jürgen schwungvolle Partymusik auflegen. Die Abschiedsgala beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist wie immer beim Kulturverein frei, Spenden sind erwünscht.