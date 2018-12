von Sabine Busse

"Der CD-Player läuft wieder", ruft Abdul Malek. Die Botschaft ist an Elektroingenieur Günter Neubert gerichtet, Initiator des Repair Cafés in Nußdorf. Die beiden hatten versucht, eine in die Jahre gekommene Stereoanlage zu reparieren, aber das erwies sich als knifflig. Während der Elektroingenieur das gerade vertagen wollte, ließ der 16-jährige Tüftler aus Syrien nicht locker. "Das ist Abdul Malek", sagt Günter Neubert und lacht. "Wo ich aufgebe, macht er weiter und repariert das Ding." Seit zwei Jahren kommt der Jugendliche zwei- bis dreimal in der Woche ins Repair Café und hilft, defekte Elektroteile zu reparieren. In der Regel machen das die Besitzer der Geräte zusammen mit den fachkundigen Mitarbeitern. Manchmal werden aber auch Teile abgegeben und nach der Reparatur verkauft. Von den Erlösen und den Spenden der Kunden finanziert sich das Repair Café. Die Mitarbeiter engagieren sich ehrenamtlich.

Günter Neubert (links) und Abdul Malek suchen den Fehler an einem defekten Gerät. Der Jugendliche hat alle mit seinem technischen Geschick überrascht. | Bild: Sabine Busse

Erste Begegnung im Café International

Angefangen hat für Abdul Malek alles in einem anderen Café. Erika Grundler war von einer Verwandten ins Café International im Kolpinghaus mitgenommen worden. Sie wollte sich für Flüchtlinge engagieren, wusste aber nicht wie und kam erst einmal nur mit, erzählt sie. Da Erika Grundler leidenschaftlich gerne backt und jeden Freitag dort Kaffee und Kuchen angeboten werden, war die Art der Unterstützung schnell gefunden. Dann habe sie ein junger Mann angesprochen, der ältere Bruder von Abdul Malek. Er habe jemanden gesucht, der seine Mutter beim Deutschlernen unterstützte. "Ich bin keine Lehrerin", sei ihre erste Reaktion gewesen, erzählt Erika Grundler. Doch dann habe sie sich getraut und Bücher und Hefte gekauft.

Erika Grundler und Abdul Malek. | Bild: Sabine Busse

Helfer fördern Abdul Malek und stellen Kontakt zum Repair Café her

Im Café beobachtete sie, dass der damals 14-jährige Abdul Malek Interesse an drei Technikbaukästen hatte, die bei dem gespendeten Spielzeug lagerten. Er durfte sie mit nach Hause nehmen und brachte eine Woche später alles komplett montiert wieder mit, erinnert sich Grundler. Die deutschen Anleitungen habe er damals noch nicht lesen können. Lucia Brugnara Kirchmann, eine der Initiatorinnen des Café International, erinnert sich ebenfalls daran. Sie wollte den Jungen fördern und stellte den Kontakt zum Schüler Forschungszentrum, einer Arbeitsgemeinschaft am Gymnasium, her. Dort durfte Abdul Malek mitmachen. Zusätzlich fragte Erika Grundler beim Repair Café in Nußdorf an. Günter Neubert war damals wenig begeistert. Zweimal hatten schon Betreuer von Flüchtlingen gefragt, ob die jungen Männer helfen könnten. "Aber die sprachen fast kein Deutsch und sind bald nicht mehr gekommen", erinnert er sich. Er willigte zwar ein, dass Abdul kommen könne, aber bitte nur einmal in der Woche. Heute kann er darüber nur schmunzeln: "Er kam dann bald dreimal."

Abdul Malek hilft seit zwei Jahren im Repair Café in Nußdorf, defekte Geräte zu reparieren. | Bild: Sabine Busse

Technik begeistert den 16-Jährigen schon immer

Der Jugendliche erstaunte alle mit seiner Beharrlichkeit und seinem Ideenreichtum bei der Fehlersuche. Das sei bei ihm immer schon so gewesen: "Ich habe zu Hause einmal versucht, eine Lampe zu reparieren", erzählt er von seinen ersten Erfahrungen. "Dabei habe ich einen Schlag bekommen. Mein Vater hatte das nicht mitbekommen und dachte, ich würde tanzen." Heute lacht er darüber und geht respektvoll mit Strom um. Die Lampe habe er dann doch noch repariert, schließlich sei die Sicherung ja dann draußen gewesen.

Friedrichshafen Ein Jahr Flüchtlingsarbeit: Engagement mit großen Herausforderungen Das könnte Sie auch interessieren

Der Traum vom Studium

"Abdul hat eine schnelle Auffassungsgabe und sieht Details, die uns alten Hasen nicht auffallen", sagt Günter Neubert. Der Jugendliche beschreibt seine Vorgehensweise so: "Ich versuche es immer wieder auf eine andere Art und versuche, neue Wege zu finden, bis es klappt." Zurzeit besucht er in der Wiestorschule die neunte Klasse. Sein Ziel ist es, die Mittlere Reife zu machen, dann das Abitur. Später will er studieren. Er möchte Ingenieur werden. Um das zu erreichen, muss er im Repair Café ein wenig kürzer treten und mehr für die Schule arbeiten. Dabei hilft ihm Rita Mouhlen. Sie kümmert sich im Café um die Buchhaltung und macht regelmäßig mit ihm Hausaufgaben.