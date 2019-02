Es war ein Sieg für die Geschichtsbücher. So titelte der SÜDKURIER nach dem überraschenden Sieg der Jugendsegler des Bodensee-Yacht-Clubs (BYCÜ) bei der Youth Sailing Champions League in Travemünde im vergangenen Sommer.

Die Konkurrenz war groß

Die Konkurrenz bei dieser Premiere der Champions League war groß, trotzdem holten sich Konstantin Steidle als Steuermann, Alexandra Lauber als Taktikerin, Patrick Hasse als Trimmer und Jonathan Koch auf dem Vorschiff den Sieg. Das Segler-Team war in der abgelaufenen Bundesligasaison Vize-Meister geworden, weshalb es eine Einladung zu dieser Veranstaltung im Rahmen der Travemünder Woche erhalten hatte.

Ziel der Überlinger war das Finale

Mit dabei waren seinerzeit 18 Mannschaften aus ganz Europa, sechs davon aus Deutschland. „Dass wir vorne mitsegeln können, war uns klar. Das Ziel war das Finale“, sagte Jonathan Koch, Teamsprecher des BYCÜ. Dieses wurde nach zwölf gesegelten Wettfahrten als Dritter in der Qualifikation auch erreicht. Zum Finale waren nur die vier besten Mannschaften zugelassen. Es ging darum, zwei Rennsiege einzufahren, um Champions-League-Sieger zu werden.

Es wurde zum absoluten Krimi. Bei der ersten Wettfahrt legten die Überlinger einen Start-Ziel-Sieg hin. Im zweiten war der Start dann nicht optimal, doch das Quartett des BYCÜ behielt die Ruhe und kämpfte sich wieder heran.

Jonathan Koch: „Der Jubel war natürlich riesig“

Auf den letzten Metern schaffte das Team das schier Unmögliche: Die Überlinger zogen mit einem Meter Vorsprung an dem Ersten nach der Qualifikation – dem Königlich Dänischen Yachtclub aus Kopenhagen – vorbei und holten sich etwas überraschend den Titel der Segeljunioren. „Der Jubel war natürlich riesig“, berichtete seinerzeit Jonathan Koch, der sich mit seinem Team nach einem hitzigen Finale mit einem Bad in der Ostsee abkühlte.

Als das Schöne am Segeln, das alle im Team im Alter von sieben bis acht Jahren begonnen haben, bezeichnet Jonathan Koch, dass man immer an der frischen Luft sei. „Man ist immer auf dem Wasser, man kommt viel rum und man lernt viele Freunde kennen, die man auf weiteren Segelevents immer wieder trifft“, fährt er fort. Segeln sei körperlich anstrengend und auch taktisch eine Herausforderung. “Man muss schon verstehen, wie die Segel funktionieren“, sagt der 24-Jährige. Deswegen ist regelmäßiges Trainieren unerlässlich.

Im Winter setzen Segler auf Kraftsport

Jetzt im Winter liegt der Fokus zwar auf Kraftsport, aber es wird auch gesegelt. Koch sagt schmunzelnd: „Gute Klamotten machen eigentlich alles aus.“ Im Sommer beginnt die Saison mit einem einwöchigen Kompakttraining gemeinsam mit anderen Bundesligateams am Gardasee, um fit zu werden. Dann stehen wöchentlich Training und Wettkämpfe an.

Gemeinsam trainieren kann das siegreiche Quartett derzeit aber kaum, weil alle vier Mitglieder weit auseinanderwohnen. Patrick Hasse studiert in Zürich, Alexandra Lauber in Hamburg, Konstantin Steidle in München und Jonathan Koch in Kehl. Deswegen wird nach Möglichkeit mit anderen Teams am Wohnort trainiert.

BYCÜ-Team möchte Titel verteidigen

Ziel ist es für das junge BYCÜ-Team, dieses Jahr in der Segelbundesliga wieder mit vorne dabei zu sein. Für die Champions League ist es angesichts des vorjährigen Sieges schon qualifiziert. „Optimal wäre natürlich die Titelverteidigung“, sagt Koch, der nicht mehr mitsegeln darf. Die Altersbeschränkung liegt bei 23 Jahren. Zum Segelbundesliga-Team des BYCÜ gehören neben dem siegreichen Quartett auch noch Julia Mayer, Tom Lembcke, Paul Fräntzki, Enis Hadzic und Jonathan Steidle.