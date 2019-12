Antifaschisten, Antimilitaristen und eine Fridays-for-Future-Aktive organisierten einen Demonstrationszug vor Diehl Defence in Überlingen. Unterdessen begründen die Menschenrechtsanwälte, die den Firmen Rheinmetall und Airbus im Zusammenhang mit Exporten nach Saudi Arabien Beihilfe zu Kriegsverbrechen vorwerfen, warum sie in Den Haag gegen Diehl Defence keine Anzeige erstatteten, obwohl Diehl auch nach Saudi Arabien Raketen lieferte.

„Am Wasser“ ist der Titel des Theaterstückes von Annalena Küspert, das am Samstag auf der Konstanzer Bühne Premiere hatte. Es setzt sich kritisch mit der Rüstungsindustrie am Bodensee und in Überlingen auseinander, wo Diehl BGT Defence