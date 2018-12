von Eva-Maria Bast

Frau Kuhlmann, haben Sie schon immer so gern, so viel und so früh dekoriert?

Katharina Kuhlmann: Begonnen hat das nach dem Tod meiner Mutter. Mein Vater hatte unser ganzes Haus als Büro und Lager beschlagnahmt und meine Mutter hatte die Gabe, es trotzdem immer weihnachtlich zu machen. Aber erst als sie starb, wurde mir klar, dass das alles nicht von alleine kam. Dann habe ich gemerkt, dass dekorieren ja ganz schön ins Geld geht. Ich habe damals auch unterschätzt, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt, alles weihnachtlich zu machen. Hätte ich das gewusst, hätte ich viel früher angefangen.

Nina Helmke: Also im August, statt im September?

Katharina Kuhlmann (lacht): Na, ganz so früh fange ich ja auch nicht an. Dieses Jahr musste ich für ein Shooting schon Anfang Oktober alles dekorieren. Sonst hätte ich es Ende Oktober gemacht.

Frau Helmke, jetzt, wo wir hier so in Frau Kuhlmanns Weihnachtswunderwelt sitzen: Können Sie dem wirklich nichts abgewinnen?

Nina Helmke: Es ist süß, aber ich würde es nicht bei mir so haben wollen. Ich bin total pragmatisch und es muss dann ganz schnell wieder weg sein, wenn Weihnachten vorbei ist.

Haben Sie denn einen Tannenbaum?

Nina Helmke: Also, ich hatte mal eine geschmückte Palme, letztes Jahr hatte ich einen Filzbaum. Ich weigere mich immer standhaft bis zum 23. Und muss dann doch nachgeben, weil die Kinder gerne einen Baum wollen.

Warum wollen Sie eigentlich keinen?

Nina Helmke: Ich finde das irgendwie doof, wenn da so ein toter Baum im Zimmer steht.

Katharina Kuhlmann: Nimm doch einen im Topf!

Nina Helmke: Und was mache ich danach mit dem?

Katharina Kuhlmann: Auf den Balkon stellen.

Nina Helmke: Aber die wachsen doch.

Katharina Kuhlmann: Nur ganz langsam. Das mache ich in Zukunft auch.

Nina Helmke: Dieses Jahr kaufe ich keinen Baum, sondern mein Freund. Er will einen Zwei-Meter-Baum.

Katharina Kuhlmann: Und wer schmückt den dann?

Nina Helmke: Keine Ahnung? Er?

Katharina Kuhlmann: Können Männer einen Baum schmücken?

Nina Helmke: Ich habe keine Ahnung – das werde ich sehen. Kathi kennt übrigens den einzigen selbstgeschmückten Baum, den ich je hatte.

Katharina Kuhlmann: Ja, der hatte zwei Christbaumspitzen. Du hast die zweite Spitze auf einen Zweig gesteckt und sie stand im rechten Winkel ab.

Nina Helmke: Ich fand das total originell.

Frau Kuhlmann, was raten Sie Weihnachtsdeko-Muffeln wie Nina Helmke?

Katharina Kuhlmann: Ich würde es mit Humor nehmen und sagen: Na gut, dann kaufe ich halt einen Weihnachtsbaum.

Nina Helmke: Manchmal mache ich es ja auch in letzter Minute. Früher bin ich am 23. in Geschäfte gegangen, die haben ja manchmal Bäume abzugeben, weil sie an Heiligabend zumachen. So bin ich schon öfter an einen Baum gekommen und der war dann schon dekoriert.

Katharina Kuhlmann: Der Baum soll ja auch meinen Stil repräsentieren.

Nina Helmke: Ich bin da richtig stillos. Wenn ich einen dekorierten kriege, nehme ich den und wenn ich dann mal schmücke, besteht mein Schmuck aus einem Mischmasch aus Schmuck von meiner Oma und Dingen, von denen meine Kinder sagen sie seien schön. Manchmal aber auch aus handgemachten Sachen von Corina Elbs, die wunderschöne Deko bastelt, das finde sogar ich toll.

Frau Kuhlmann, was ist Ihre Empfehlung an Leute, die immer noch nicht dekoriert haben?

Katharina Kuhlmann: Jetzt aber los. Und wenn man nichts mehr bekommt, muss man sich mit den Resten begnügen. Man kann den Baum auch mit Schleifen schmücken. Bänder müsste man ja überall noch bekommen.