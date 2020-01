Über „Papst Franziskus und die Kunst des Politischen“ hat Annette Schavan im voll besetzten Pfarrsaal gesprochen. Die ehemalige Bundesministerin und Botschafterin Deutschlands im Vatikan bezog klar Stellung. Schavan ließ viele eigene Ideen, auch bezogen auf Überlingen, in ihre kurzweilige und pointierte Rede einfließen. Im Anschluss war Raum für Fragen der Zuhörer. Von dieser Möglichkeit wurde intensiv Gebrauch gemacht.

Katholiken sorgen sich um Reduzierung der Seelsorgeeinheiten

Melanie Jäger Waldau, städtische Musikdirektorin, brachte die große Sorge in der katholischen Gemeinde Überlingens über die Vergrößerung der Seelsorgeeinheiten zum Ausdruck. Annette Schavan hatte zuvor eine kleinteilige Struktur der Seelsorgeeinheiten präferiert. „Jetzt provozieren Sie mich. Von dieser Sache halte ich genau Null Komma Null“, antwortete Schavan. 200 Seelsorgeeinheiten der Erzdiözese Freiburg sollen in den kommenden Jahren auf 40 reduziert werden. In der Folge muss sich ein Seelsorger um immer mehr Menschen kümmern. Als ein Grund für die Maßnahme nennt die Erzdiözese den Priestermangel.

Zur Person Annette Schavan, geboren 1955 in Jüchen, ist seit 1973 Mitglied der CDU. Sie studierte Erziehungswissenschaften, Philosophie und Katholische Theologie an den Universitäten Bonn und Düsseldorf. Von 1995 bis 2005 war sie Ministerin für Kultur, Jugend und Sport in Baden-Württemberg. Von 2005 bis 2014 war Schavan Mitglied des Bundestags, davon neun Jahre Ministerin für Bildung und Forschung. Von diesem Amt trat sie nach der Aberkennung ihres Doktorgrads zurück. 2014 verlieh ihr die Universität Lübeck einen Ehrendoktortitel. Von 2014 bis 2018 war sie deutsche Botschafterin des Heiligen Stuhls in Rom. Annette Schavan ist in vielen Ehrenämtern tätig, unter anderem als Vorsitzende des Stiftungsrates der deutschen Demenzhilfe. Die Politikerin engagiert sich zurzeit für die deutsch-chinesische Verständigung. Schavan hat seit 20 Jahren einen Zweitwohnsitz in Überlingen-Nußdorf.

Ist die Zeit reif für Frauen im Priesteramt?

„Wer nicht mit der Zeit geht, fällt aus der Zeit“, zitierte Schavan Papst Franziskus und lieferte ihrerseits eine Lösung: „Ich habe noch nie geglaubt, dass Frauen nicht zu Priesterinnen geweiht werden können, weil sie angeblich nicht Teil des Glaubens seien.“ Die Mauer sei in Deutschland ja auch gefallen und das hätten sich die meisten Menschen bis dahin auch nicht vorstellen können, erklärte die ehemalige Bundesbildungsministerin.

„Papst besteht darauf, die Welt so zu nehmen, wie sie jetzt ist“

Papst Franziskus habe jetzt zum ersten Mal in der Geschichte der katholischen Weltkirche eine Frau in die Position der Vize-Außenministerin des Vatikans berufen. Annette Schavan betonte, diese Tatsache wäre vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen. Ein zustimmendes Raunen ging durch das Publikum. Der Papst bestehe darauf, die Welt so zu nehmen, wie sie jetzt sei. Dazu gehörten auch die notwendigen Änderungen und die Erneuerung der Kirche, folgerte Schavan, die katholische Theologie an den Universitäten in Bonn und Düsseldorf studiert hat.

Annette Schavan hielt auf Einladung der katholischen Pfarrgemeinde Überlingen einen kraftvollen und pointierten Vortrag. Die Gäste erhielten Einblicke in ihre Zeit als deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl und Einschätzungen zum Überlingen Stadtgeschehen. | Bild: Stef Manzini

Ideen, die „Generation 40 minus“ wieder für die Kirche zu interessieren

Auch in Überlingen habe sich die katholische Kirche längst von der Volkskirche zur Kulturkirche entwickelt. Schavan sprach von der „Generation 60 plus“ und nannte eigene Ideen, auch die „Generation 40 minus“ wieder für das Geschehen in der Kirche zu interessieren. Die Referentin sprach auch über Erfahrungen aus ihrer Nähe zum Papst: Er halte nicht viel von Weihehandlungen, für ihn seien die Orte entscheidend, die er aufsuche, etwa ein Flüchtlingslager.

Papst lenkt Fokus auf das, wo man nicht genau hinsehen will

Dann gingen diese Bilder um den Globus und legten den Fokus darauf, wo man gemeinhin gar nicht genau hinsehen wolle. Das bezwecke der Heilige Vater in Rom, dies sei seine Kunst des Politischen, erklärte Annette Schavan. Lachend fügte sie noch hinzu: „Der Papst liebt Tango. Erwarten Sie eher nicht, dass er nach Berlin oder Frankfurt kommt, denn hier sieht er keine so große Not. Uns Europäer findet er eher alt und müde.“

„Erwarten Sie von einer Verwaltung keinen Spirit – der kommt vom Bürger“

Über das Thema Subsidiarität, die Forderung nach Selbstbestimmung und Eigenverantwortung, hatte bereits der frühere Ministerpräsident Erwin Teufel in seiner Rede zum Stadtjubiläum im Überlingen Münster gesprochen. Er hatte die Subsidiarität als ein wesentliches Element der Demokratie bezeichnet. Auch Annette Schavan griff dieses Thema auf und war hier ganz Politikerin: „Eine Verwaltung verwaltet, denn das ist ihre Aufgabe. Erwarten Sie aber von der Verwaltung keinen Spirit.“ Dieser Geist komme vom Bürger, also von unten nach oben, und dies gelte für die Kirche ebenso wie für eine Stadt wie Überlingen.