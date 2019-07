von Eva-Maria Bast

Als Bernhard Seckinger von einer Geburtstagsfeier zur Zimmerwiese am Überlinger Bahnhof zurückkehrte, um nach Hause zu fahren, rieb er sich verwundert die Augen. Sein Auto war nicht mehr da. Abgeschleppt. Dabei hatte er doch ein Parkticket für 4 Euro deutlich sichtbar hinter die Windschutzscheibe gelegt.

In die Irre geführt

Seckinger verstand die Welt nicht mehr und hakte nach. Das Ergebnis: Er hatte unwissentlich falsch geparkt. „Für den recht großen, geteerten Parkplatz war ein Parkschild für Busse angebracht. Dahinter war auch eine größere nicht geteerte Fläche. Ich parkte mein Auto ganz vorne auf der nicht geteerten Fläche, wo bereits weitere geparkte Autos standen, die, wie ich später erfuhr, das Parkschild für Busse auch nicht eindeutig verstehen konnten.“

Anderen Falschparker behindert

Die Erklärung des Vollzugsbeamten sei gewesen, dass das hinter Seckinger geparkte Auto wegen ihm nicht wegfahren konnte und man somit genötigt gewesen sei, sein Auto abzuschleppen. Der Überlinger konnte das nicht nachvollziehen, ebenso wenig wie die Rechnung, die ihm präsentiert wurde: „Stolze 297 Euro mussten wir berappen“, sagt er. Strafzettel habe es auch noch gegeben, sodass er bei insgesamt 320 Euro landete.

Sommerzeit gleich Abschleppzeit

In Seckingers Fall war ein falsch interpretiertes Schild der Grund des Abschleppens. Theoretisch reicht aber auch schon eine heruntergelassene Fensterscheibe, dann gilt das Auto als nicht ordnungsgemäß geparkt und darf nach Polizeirecht abgeschleppt werden. Und, wichtig in der Urlaubszeit: Wer sein Auto längerfristig irgendwo parkt, etwa um in Urlaub zu fliegen, sollte sicherstellen, dass regelmäßig jemand nach dem Fahrzeug schaut: Denn abgeschleppt werden darf auch, wenn zum Beispiel für eine Baustelle oder eine Veranstaltung eine Parkverbotszone eingerichtet wird.

Viele Gehwegparker

In Überlingen wird nach Angaben der Stadt vor allem aufgrund der Behinderung von Fußgängern durch Gehwegparken, wenn die Gehwegrestbreite unter einem Meter liegt, abgeschleppt. Ein weiterer Grund ist die Behinderung des fließenden Verkehrs, wenn durch das Parken die Fahrbahnrestbreite unter drei Metern liegt.

Falsch auf dem Behindertenparkplatz

Ein weiterer häufiger Abschleppgrund ist das Parken im absoluten Halteverbot oder ein Parken länger als drei Stunden im eingeschränkten Halteverbot oder im verkehrsberuhigten Bereich außerhalb markierter Parkplätze. Außerdem natürlich das Parken auf Parkplätzen für Schwerbehinderte ohne besonderen Ausweis, der hierzu berechtigt.

Abschlepp-Fahrer berichtet

Ein Angestellter des Abschleppdienstes, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, hat beobachtet, dass im Sommer deutlich mehr abgeschleppt wird als im Winter. „Meist spielen Bequemlichkeit, fehlende Bereitschaft Parkgebühren zu bezahlen, oder dass das Parkhaus zu weit weg ist eine Rolle.“ Seinen Schilderungen zufolge reagieren die meisten Menschen verärgert, wenn ihr Auto abgeschleppt wird: „95 Prozent von ihnen sind uneinsichtig“, sagt er. Da die Autobesitzer durchaus auch mal aggressiv reagieren, sei „eine gewisse Angst immer da.“ Wenn der Abzuschleppende aggressiv auftrete, hole er schon auch mal die Polizei, „da es auch schon zu Handgreiflichkeiten gekommen ist.“

Stadt kennt ihre Pappenheimer

Miriam Hohage, Pressesprecherin der Stadt Überlingen, ergänzt: „Sofern der Betroffene zum Abschleppvorgang dazukommt, gibt es fast alle Facetten von vehementer Diskussion bis zur Einsicht, wobei die Einsicht deutlich seltener vorkommt.“

Örtlich große Unterschiede

Wenn ein Auto in Überlingen verkehrsbehindernd parkt, informieren die Stadt oder die Polizei den Abschleppdienst, der dann im Auftrag handelt. Kommt der Fahrer während des Abschleppvorgangs hinzu, hat er Glück im Unglück: Dann wird nur die Leerfahrt, also die Anfahrtskosten des Abschleppdienstes, berechnet, sofern der Abschlepper vor Ort noch nicht mit seiner Arbeit begonnen hat. Bis Mitte Juni 2019 wurden 28 Abschleppmaßnahmen durch den Gemeindevollzugsdienst veranlasst. Hinsichtlich der Gebühren, die fürs Abschleppen erhoben werden, zählt Überlingen mit 297 Euro zu den Spitzenreitern. In Hamburg kostet das Abschleppen 260 Euro, in Frankfurt 257, in München 187, in Koblenz nur 78 Euro. Bei den Kosten summieren sich laut Autoclub Europa (ACE) das Verwarnungs- oder Bußgeld, der vom Abschleppunternehmen berechnete Preis, die Gebühr zur Abholung und die von der Stadt erhobene Verwaltungsgebühr.