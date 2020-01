Das Parkleitsystem in Überlingen wurde vor Weihnachten erstmals in Betrieb genommen. Doch läuft es noch nicht korrekt. „Zu den aufgetretenen Mängeln sind wir im Detail noch in Rücksprache und Behebung mit der beauftragten Firma“, teilte die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage mit.

Rote, gelbe und grüne Routen

Die Systematik des Parkleitsystems sieht vor, dass der überörtliche Verkehr frühzeitig gesteuert wird. An den Stadteingängen würden die Autofahrer über Leitrouten zu den freien Stellplätzen geleitet. Innerstädtischer Parksuchverkehr soll somit vermieden werden. Es gibt demnach drei Leitrouten, die möglichst über die B31 alt geführt werden. 1. Leitroute Stadtmitte West (gelb): Hier wird der Parksuchverkehr zu den Parkhäusern Therme und West geführt. 2. Leitroute Stadtmitte Nord (grün): Hier wird der Parksuchverkehr zum Parkhaus Stadtmitte und zu den Parkplätzen Zahnstraße und Bahnhof Mitte (Zimmerwiese) geführt. 3. Leitroute Stadtmitte Ost (rot): Hier wird der Parksuchverkehr zum Parkhaus Post. Das erklärt auch, warum am Kreisverkehr an der Zimmerwiese nicht auf das Parkhaus West verwiesen wird. Denn Sinn des Systems ist es, die Autofahrer für den Fall, dass das Parkhaus Mitte voll besetzt, frühzeitig um die Stadt herum nach Westen zu geleiten.

Wegweiser als Weichen

Da außerorts keine Wegweiser des Parkleitsystems zulässig sind, werde der Verkehr in Abhängigkeit der Parkplatzbelegung an den Ortseingängen über die so genannten Wechselwegweiser auf die jeweilige Leitroute geführt. Diese Wegweiser fungieren als Weichen: Sind beispielsweise auf der Leitroute Nord keine Stellflächen mehr vorhanden, so wird der Verkehr von Norden kommend in Höhe des Kreisverkehrs bei der der Firma Allweier entweder in Richtung Zentrum geleitet (Anzeige: „Historische Altstadt/Überlingen“) oder aber in Richtung Stadtring (Anzeige: „Historische Altstadt/Richtung Krankenhaus“). Ähnlich sei dies bei den weiteren Stadteingängen geregelt.

Fehlfahrten verhindern

Am Ende der jeweiligen Leitroute, also an den Entscheidungspunkten, werden dem Autofahrer dann anhand der aktuellen Restplatzanzeige die noch freien Stellplätze angezeigt. Ist beispielsweise das Parkhaus Stadtmitte voll belegt, zeigt der Wegweiser am Kreisverkehr „Friedhof“ für das Parkhaus Stadtmitte „0 Plätze“ an, so dass der Autofahrer gar nicht erst in die Wiestorstraße einfahren muss.

Die Steuerung der Restplatzanzeige erfolge durch einen Steuerungsalgorithmus, der ist im Laufe der Zeit durch die Auswertung zunehmender Datenmengen immer genauer werde. Die Stadtverwaltung fasst zusammen: „Die Grundidee des Parkleitsystems ist es, den Parksuchverkehr gar nicht erst in der Innenstadt stattfinden zu lassen, sondern vor Einfahrt in den Innenstadtbereich zu verteilen.“

Erst nach Abnahme könne über die genauen Kosten Auskunft gegeben werden.