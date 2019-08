von Lothar Fritz

Das seltene Fest der eisernen Hochzeit konnte das Ehepaar Anneliese und Heinz Moritz im Augustinum feiern. Aus diesem Anlass überbrachte ihnen in Vertretung des Oberbürgermeisters Stadtrat Robert Dreher die Glückwünsche der Stadt und überreichte dazu die Ehrenurkunde des Ministerpräsidenten.

Das Hochzeitsbild vor 65 Jahren. | Bild: Lothar Fritz

Die betagten Jubilare schauen auf ihre Geburtsjahre, er auf 1928 und sie auf 1931 zurück. Heinz Moritz wurde in Königsberg/Ostpreußen und seine Frau in Offenbach geboren, beide wuchsen als Einzelkinder auf. Kennengelernt hatten sie sich 1952 bei Tanzveranstaltungen in Offenbach. Der Vater von Heinz Moritz war Lokführer bei der Reichsbahn. Beide Eltern verlor er im Krieg, sodass er gegen Kriegsende als Waise und heimatlos dastand.

Auf Kriegsschiffen in der Ostsee

„Man hat meine ganze Jugendzeit kaputt gemacht“ sagt Heinz Moritz im Rückblick. Zumal er, noch keine siebzehn Jahre alt, als Marinehelfer auf den Kriegsschiffen in der Ostsee eingesetzt wurde. Er kam in englische Gefangenschaft, die er eineinhalb Jahre in Cuxhaven verbrachte. Eigentlich wollte er zur Bahn, „doch als junger Unverheirateter stand man ganz hinten in der Reihe der Arbeitssuchenden“, erinnert er sich.

Er ließ sich aber nicht entmutigen, sondern machte eine Ausbildung in Technik und absolvierte erfolgreich eine Abendschule in Darmstadt. In den folgenden Jahren fand er im Großraum Offenbach, in Dietzenbach, eine Arbeitsstelle im Heizungsbau. Nach 42 Dienstjahren konnte er im Alter von 63 Jahren in Pension gehen.

Haus in Bad Nauheim

Anneliese Moritz wuchs in Dietzenbach auf und machte nach Schulabschluss eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich. Bis ins Alter von 58 Jahren arbeitete sie in verschiedenen Stellen, so in der Verwaltung eines Hotels und in einem Steuerberatungsbüro. Da beide Ehepartner immer berufstätig waren, konnten sie ein Haus in Bad Nauheim bauen, in dem sie 26 Jahre wohnten.

Hochzeitsreise in den Schwarzwald

Ihre Hochzeitsreise vor 65 Jahren führte sie in den Schwarzwald an den Titisee. An den Bodensee kamen sie erstmals im Jahr 2006 auf Einladung einer Freundin, wo es ihnen gut gefiel und der Gedanke an den Alterswohnsitz im Augustinum Gestalt annahm. Im Jahr 2015 war es soweit, dass sie ins Augustinum einzogen. Seitdem können sie von ihrem Wohnzimmer aus den Blick auf den See genießen.