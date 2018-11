Überlingen vor 7 Stunden

Das Auto wie eine Waffe eingesetzt: 36-Jähriger rastet in Beziehungsstress völlig aus

Beziehungsprobleme in Verbindung mit Alkoholkonsum stiegen am Samstagabend gegen 19.30 Uhr einem 36-jährigen Mann so zu Kopf, dass er völlig die Kontrolle über sich verlor. Dabei benutzte er sein Auto wie eine Waffe, nicht nur gegen seine 26-jährige Freundin.