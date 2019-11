von Eva-Maria Bast

Als die Überlingerin Kirsten Stüble zum ersten Mal neben ihrem damals 17-jährigen Sohn Jan auf dem Beifahrersitz saß, zuckte es immer wieder mal in ihrem Bein. Ganz automatisch. Ein Reflex. Kirsten Stüble wollte bremsen – obwohl sie doch auf dem Beifahrersitz saß. Denn ihr Sohn ist einer jener Jugendlichen, die sich für den Führerschein mit 17 entschieden haben, das bedeutet: begleitetes Fahren. Doch je mehr Fahrten es waren, desto mehr Vertrauen bekam sie in die Fahrkünste ihres Sohnes. „Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass Jan ein sehr vorsichtiger Fahrer ist und auch sehr defensiv fährt“, sagt sie.

So war die Anfangszeit

Jan Stüble muss ein wenig lächeln, wenn er an die Anfangszeit des begleiteten Fahrens zurückdenkt: „Die erste Fahrt nach der bestandenen Führerscheinprüfung war mit Papa, und das war glaube ich auch gut so. Er war von Anfang an entspannter. Doch mit Mama ist es jetzt auch in Ordnung.“ Auch, wenn sich der junge Mann schon darauf freut, alleine fahren zu dürfen: „Jetzt finde ich es schon noch besser, dass noch jemand mit dabei ist und gerade auch frisch nach dem Führerschein war es gut.“

So funktioniert das begleitete Fahren ab 17 Der Jugendliche muss mindestens 17 Jahre alt sein und die vollständige Fahrprüfung abgelegt haben. Laut Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur schließt das begleitete Fahren an die Ausbildung in der Fahrschule an. Bis zu seinem 18. Geburtstag darf der Jugendliche nur in Begleitung einer namentlich genannten Person Auto fahren. Diese hat „keine Ausbildungsfunktion“, wie das Ministerium schreibt. Als Ansprechpartner erteilt die Begleitperson lediglich Hinweise. Begleiter darf sein, wer 30. Jahre alt ist, seit mindestens fünf Jahren einen Führerschein der Klasse B hat und zum Zeitpunkt der Beantragung mit nicht mehr als einem Punkt im Fahreignungsregister belastet ist. Außerdem sind die 0,5-Promille-Grenze und das Drogenverbot beim Begleiten zu achten. Bei Fahranfängern, die ohne ihre Begleitperson fahren, wir die Fahrerlaubnis nach Angaben des Ministeriums widerrufen. „Dazu kommt ein Bußgeld, ein Punkt im Fahreignungsregister, eine Verlängerung der Probezeit und vor der Neuerteilung der Fahrerlaubnis ist die Teilnahme an einem Aufbauseminar nachzuweisen“, heißt es weiter.

Kirsten Stüble bilanziert: „Wir würden es auch jederzeit wieder so machen, denn es beruhigt schon auch, zu wissen, dass die ersten Fahrten nicht alleine absolviert werden müssen, und dass Jan auf sichere Art Fahrpraxis erlangen kann. Bei dem jüngeren Sohn planen wir es wieder ähnlich, wenn es sich mit der Schule vereinbaren lässt. Es hat sich auf alle Fälle für uns bewährt.“

Rolle des Begleiters

Mit dieser Meinung steht die Familie Stüble nicht allein da: Wie eine repräsentative Umfrage der ADAC-Markt-und-Meinungsforschung ergab, sei das „begleitete Fahren ab 17“ den meisten Menschen bekannt und werde von den Begleitern positiv bewertet. „96 Prozent der über 30-Jährigen kennen das Modell, jeder Fünfte war schon als Begleiter aktiv.

Meistens sind es die Eltern, aber auch Großeltern, Nachbarn oder Freunde schlüpfen in die Rolle des Begleiters.“ Und was bringt‘s hinsichtlich Fahrsicherheit und Unfallgefahr? Jede Menge, denn mit den erfahrenen Begleitern sammeln die Fahranfänger kräftig Fahrpraxis: Im Durchschnitt rund 1400 Kilometer.

Zum Vergleich: In der Fahrausbildung in der Fahrschule sind sie vorher etwa 500 Kilometer am Steuer. Ulrich Chiellino, Leiter der ADAC- Verkehrspolitik, sieht „einen großen Sicherheitsgewinn“ durch das Modell. „Diese Fahrpraxis verringert das Unfallrisiko von Fahranfängern“, sagt Chiellino, das bestätige auch eine Studie des Bundesamts für Straßenwesen.

Das sollten Eltern beachten Was sind die wichtigsten Punkte, auf die Eltern beim begleiteten Fahren achten sollten? Anke Paukert, Fahrlehrerin der Fahrschule Wieland, Überlingen: Die Aufgabe der Begleitperson ist es, aufkommende Fragen des Fahranfängers ruhig, geduldig und sachlich zu beantworten. Ansonsten sollte sich die Begleitperson während der Fahrt aber eher zurückhalten und den Fahranfänger einfach mal machen lassen. Kleinere Fahrfehler, wie zum Beispiel das Abwürgen des Motors beim Anfahren, würde ich während der Fahrt unkommentiert lassen. Dann lieber nach der Fahrt mit dem Fahranfänger nochmal besprechen, hervorheben was gut gelaufen ist und Tipps geben für Situationen, die nicht so gut gelaufen sind. Das gilt natürlich nicht für Situationen, in denen Gefahr droht. Da muss der Begleiter sich direkt zu Wort melden. Sind viele Eltern nervös, wenn sie auf dem Beifahrersitz sitzen? Viele Begleitpersonen sind anfangs ziemlich nervös. Vor allem dann, wenn sie noch nie begleitet haben. Man muss eben erstmal in Ruhe reinwachsen. Am besten immer im Hinterkopf haben, dass sein Schützling eine komplette Führerscheinausbildung mit erfolgreich bestandener theoretischer und praktischer Prüfung hinter sich hat. Was sollte man unbedingt vermeiden? Aktionen wie ins Lenkrad greifen oder die Handbremse ziehen, sind brandgefährlich und deshalb für die Begleitperson verboten.

Und auch, wenn es vielen Eltern so geht wie Kirsten Stüble, und sie am Anfang vielleicht etwas nervös sind: Zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Anfängern am Steuer und Elternteil auf dem Beifahrersitz kommt es nach der ADAC-Umfrage eher selten: Nur 30 Prozent der Befragten gaben an, dass sie Konflikte erlebt hätten. Häufigster Auslöser waren unterschiedliche Einschätzungen von Verkehrssituationen, die als zu hoch empfundene Geschwindigkeit oder Besserwisserei des Fahranfängers.

Zahlen aus dem Bodenseekreis

„Ein Modell, das sich lohnt“, sagt Chiellino mit Blick auf die Resultate der Studie. Was ihm fehlt, sind noch Teilnehmer. Chiellino betont: „Es wäre schön, wenn noch mehr das begleitete Fahren ab 17 nutzen.“ Immerhin: Im Bodenseekreis tut das bereits knapp die Hälfte, wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilt, und liegt damit im Landesschnitt. Edgar Neumann, Pressesprecher beim Verkehrsministerium Baden-Württemberg, sagt: „Geschätzt entscheiden sich derzeit etwa 50 Prozent der Fahrerlaubnisbewerber für den Pkw-Führerschein für das Modell des begleiteten Fahrens ab 17.“

Weiterer Vorteil des Modells

Und noch aus einem anderen Grund bewährt sich das Modell: Die Nichtbestehensquote bei der praktischen Fahrerlaubnisprüfung ist bei BF17-Bewerbern deutlich geringer. Im Jahr 2018 lag diese in Baden-Württemberg bei 22,7 Prozent. Bei den übrigen Bewerbern der Klasse B haben 38 Prozent die Prüfung nicht bestanden. Auch im laufenden Jahr setzt sich dieser Trend fort: „Im Zeitraum von Januar bis Oktober 2019 haben lediglich 23,3 Prozent der BF17-Bewerber die Prüfung nicht bestanden. Bei den übrigen lag die Nichtbestehensquote bei 39,2 Prozent“, so Neumann.