von Susanne M. Mohr

Juchhu, endlich wieder Fußball-WM. Wer mitreden will und es noch nicht richtig kann, sollte sich fix die letzten Grundkenntnisse aneignen, bevor es in die Kneipe oder an die Promenade geht. In diesen Wochen gibt es kein fußballfreies Lokal mehr, und wer möchte sich schon mit lückenhaftem Vokabular blamieren? Schwierig wird es aber für alle, denen es wurscht ist, ob sie sich mit fehlender Kenntnis von Abseits, Eckbällen, Flanken, Hattricks, Schwalben oder Fallrückziehern blamieren oder nicht. Für Leute, die wenig mit Fußball am Hut haben. Leute, die sich ab jetzt fernhalten sollten von Cafés, Kneipen, Restaurants, Bars, öffentlichen Plätzen, Schwimmbädern, Sport-, Stadthallen und Fitnessstudios. Die aus lauter Furcht vor dem WM-Fieber ihren Termin bei Hausbank, Zahnarzt, Rechtsanwalt oder Gastroenterologen verschieben.

Macht aber alles nix, halb so schlimm, liebe Mitseufzergemeinde. Dafür können wir jetzt aufatmen und viele schöne Dinge machen, die sonst nicht oder kaum möglich sind, zum Beispiel draußen in Ruhe Kaffee trinken oder ein Buch lesen. Kein aufgemotztes Auto, kein Motorrad röhrt am Balkon vorbei, die Straßen sind leer gefegt. Es herrscht totale WM-Stille. Herrlich! Plötzlich gibt es wundervolle Möglichkeiten: 1. eine Radtour unternehmen, 2. auf der Straße skaten oder Walzer tanzen, 3. ins leere Kino gehen (geduckt am Großbildschirm vorbei), 4. Ausstellungen besuchen, 5. mit dem Zug nach Irgendwo fahren, 6. Vogelgezwitscher hören, 7. in der leeren Eisdiele ohne Hektik ein Eis aussuchen, 8. zum Friseur oder Hausarzt gehen, 9. auf Anhieb einen Parkplatz finden, 10. in Ruhe einkaufen oder 11. einfach nur so durch die Stadt schlendern. Das sind schon elf Dinge, die sonst kaum möglich sind, eine ganz persönliche Fußball-Elf der wundervollen Möglichkeiten. Ein Kurzurlaub ohne Wurst und Vuvuzela. Danke, liebe WM, und ein langes, herzhaftes TRÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖT.

An dieser Stelle schreibt Susanne M. Mohr ihre „Stoßseufzer“ nieder. Sie ist Dolmetscherin bei Gerichtsverhandlungen und staatlich geprüfte Fachübersetzerin und wohnt in Salem-Beuren.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein