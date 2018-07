von sk

Eine ältere Rollerfahrerin ist bei einem Unfall am Dienstagmittag in Daisendorf leicht verletzt worden. Von Meersburg aus kommend befuhr sie laut Polizeibericht gegen 14 Uhr die Mühlhofer Straße in Richtung Gebhardsweiler, als eine ebenfalls ältere Frau aus der Straße am Silberberg mit ihrem Auto abbog, wobei sie die herannahende Rollerfahrerin übersah.

Beim Zusammenstoß erlitt die Zweiradfahrerin leichte Schulterverletzungen und wurde von einem angeforderten Rettungswagen zur Behandlung ins Helios-Spital nach Überlingen gebracht. Ein kurzer Abschnitt der Mühlhofer Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme beidseitig gesperrt.

