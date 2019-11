von Susanne M. Mohr

Dass es keine gute Idee ist, dem lieben Ehemann, Papa, Sohn, Bruder, Onkel oder Schwager ein paar Socken auf den Nikolausteller zu legen, haben wir bereits abgehandelt. Wenn Sie nun denken, eine Krawatte sei die bessere Lösung, um niemandem auf den Schlips zu treten, liegen Sie vielleicht gar nicht so falsch.

Meinung Sollten wir die Verwandtschaft zu festlichen Anlässen mit Socken beglücken? Das könnte Sie auch interessieren

Der „Schlips“ hat eigentlich gar nichts mit der Krawatte gemein; er bezieht sich auf die niederdeutsche Pluralform von „Slip“ = Zipfel und bezeichnete früher einen Hemdszipfel oder Zipfel eines Fracks oder Gehrocks, auch „Schlippe“ gemeint. Jemandem auf den Schlips zu treten war meist mit der bösen Absicht verbunden, ihn zu Fall zu bringen, und im übertragenen Sinn fühlen wir uns auch heute noch „auf den Schlips“ getreten, wenn uns jemand in eine missliche Lage bringt.

Am Hof von Louis XIV.

Die Krawatte war ursprünglich ein vorn zu einer Schleife zusammengebundenes Halstuch für Männer, das sowohl von chinesischen Soldaten als auch kroatischen Reitern getragen und als „crovate“ (für Kroate) bezeichnet wurde. Am Hof von Louis XIV. tauchte die Krawatte um 1650 als französische „cravate“ in kostbarer Spitze und Seide auf und wurde im Lauf der industriellen Revolution im Textilbereich zweckmäßiger, wobei man sich über die Zweckmäßigkeit dieses Accessoires streiten kann. 1924 kam dem New Yorker Jesse Langsdorf die Idee, Krawatten diagonal über den Stoff zu schneiden und aus drei Teilen zusammenzusetzen, um sie formbeständiger zu machen. Er ließ sich diese Technik unter der Bezeichnung „Resilio“ patentieren.

Serie Heimat zieht an: Stilsicher vom Büro direkt zum Date Das könnte Sie auch interessieren

Anzug, Hemd und Krawatte sind immer noch das klassische Business-Outfit. Die Beherrschung diverser Bindeknoten wird vorausgesetzt, doch zum Trost: Mittlerweile gibt es Online-Krawattenknotentutorials. Krawattenhersteller verzeichnen derzeit übrigens wieder die stärkste Nachfrage seit den 50er Jahren. Lästige Pflicht oder modisches Statement? Das bleibt Ihrem lieben Ehemann, Sohn, Bruder, Onkel oder Schwager selbst überlassen. Doch schenken Sie ruhig wieder einmal eine schöne Krawatte zum nächsten festlichen Anlass. Garantiert wird sich niemand auf den Schlips getreten fühlen!